Россия заявила о последствиях для США, Франции и Британии из-за действий в Сирии

Удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", - говорится в обращении, опубликованном на странице дипломатического ведомства в Facebook.

При этом он не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

Российский дипломат возложил ответственность за события в Сирии на США, Францию и Британию.

Антонов также добавил, что худшие опасения России оправдались.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия.

Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время, сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.