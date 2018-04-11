Воздействию химического оружия в Восточной Гуте подверглись более 500 человек - ВОЗ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате химической атаки в Восточной Гуте погибли около 70 человек

В результате химической атаки в Восточной Гуте погибли около 70 человек

Более чем у полутысячи жителей сирийской провинции Восточная Гута были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, передает BBC.

При этом в ВОЗ призвали предоставить им беспрепятственный доступ в город Дума для проверки отчетов.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек.

После этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение об ответных действиях США.

В свою очередь российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове