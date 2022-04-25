На Донбассе украинские военные отразили семь вражеских атак: уничтожили 13 танков, сбили три беспилотника 25 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе отразили семь атак российских оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь атак российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, было уничтожено 13 танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика.

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Подразделения противовоздушной обороны в указанном районе сбили три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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