На Донбассе украинские военные отразили семь вражеских атак: уничтожили 13 танков, сбили три беспилотника

25 апреля, 08:00
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На Донбассе отразили семь атак российских оккупантов (Фото:Генштаб)

На Донбассе отразили семь атак российских оккупантов (Фото:Генштаб)

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За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь атак российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, было уничтожено 13 танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика.

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в указанном районе сбили три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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