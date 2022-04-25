Украина может выиграть войну против России при правильной поддержке — глава Пентагона 25 апреля, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:ОПУ)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина может выиграть у России войну с правильным оборудованием и надлежащей поддержкой.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«С точки зрения их способности побеждать, первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что они (украинцы — ред.) могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах», — приводит слова Остина CNN.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «терпит неудачу в Украине», а Украина добивается успеха.

Во время пресс-конференции у польско-украинской границы глава Госдепа отметил, что пока неизвестно, как будет развиваться война России против Украины.

«Но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене», — подчеркнул он.

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Накануне Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе, а президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.

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