«Открытие в военной науке». Почему изучают опыт защитников Мариуполя и как враг будет пробираться в Приднестровье — интервью с экспертом 23 апреля, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь, Мариуполь, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Радио НВ рассказал об историческом открытии в военной науке, которое совершили защитники Мариуполя, как Россия будет пытаться добраться через юг Украины в Приднестровье и когда возможно контрнаступление на этих направлениях.

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— Как в ближайшее время будет развиваться ситуация с заблокированными в Мариуполе украинскими защитниками?

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— Трудно сказать. Мы понимаем, что противник был вынужден перебросить на другие направления войска. Однако там остаются еще примерно пять тысяч вражеских войск, которые будут пытаться сдерживать действия наших ребят. В то же время ребята будут продолжать вылазки.

Все зависит от того, какое решение будет принято и насколько наших героям хватит сил держаться на том направлении.

— Они ведь все равно удерживают довольно большую территорию? Если посмотреть на карту, то территорию Азовстали можно сравнить с некоторыми областными центрами.

— Уже сегодня специалисты по военному планированию изучают ход этих событий, потому что Азовсталь стал образцом крепости XXI века. Это совершенно новое слово в тактике и оперативном искусстве, ведь никогда еще предприятие такого размера не рассматривалось как опорный пункт для обороны. Причем мы с вами являемся свидетелями исторического открытия с точки зрения военной науки, что именно такое предприятие может быть использовано как крепость XXI века, которую невозможно преодолеть. Это шаг вперед в военной науке, и этот опыт изучается.

— В Офисе президента заявляют, что украинские войска будут совершать контрнаступление на Мариуполь. В каких условиях это возможно?

— Военная наука работает во все стороны, поэтому для осуществления контрнаступления должны сложиться условия. Мы должны иметь преимущество над противником: сосредоточить на наступлении достаточное количество войск, которое должно превосходить количество войск противника не менее чем в два, а гарантировано в три раза. Мы должны обеспечить прикрытие наступательной группировки с воздуха, и это должно быть не только средствами противовоздушной обороны, но и авиацией. И обеспечить так называемый огневой коридор для этого прорыва — нанести противнику такое поражение, чтобы он не смог атаковать наши подразделения на пути в Мариуполь. И овладеть основным направлением — дорога Волноваха-Мариуполь.

— В Минобороны России заявили, что собираются захватывать не только Донбасс, но и юг Украины. Речь идет о походе в Одессу? Ранее в РФ говорили только о Донбассе и «денацификации» Украины.

— Это исходит из того постулата, что российские власти продолжают свою политику «денацификации». Они должны объявлять перед своим обществом такие амбициозные планы, то есть прорыв аж к Молдове. Не забываем, этот год является определяющим: 2022 год — это 100-летие с черной даты нашей истории — создание Советского Союза. Поэтому для российского общества, если их можно так назвать, разгоняется мнение, что к концу года должен быть восстановлен так называемый Советский Союз, составляющим которого является и Молдова. То есть, как минимум, они объявляют вопрос прорыва в Одессу и выхода на Приднестровье как одну из своих стратегических задач. Выйдет ли у них из этого что-то стоящее, есть большие сомнения, исходя из того, что они не смогли овладеть Одессой в самом начале войны, они уже не имеют потенциала, чтобы совершать какие-либо морские операции, а по суше пробиваться в Одессу дело очень непростое.

— Через Николаев, реку Буг перебираться.

— Да. Сейчас на правом берегу, согласно разным оценкам, они собрали до 10 тысяч войск. Все, что они могут делать, — обороняться и огрызаться, пытаясь удержать свои позиции. О каком наступлении идет речь, трудно понять.

— Контрнаступление на юге, в Херсонской и Николаевской областях, возможно?

— Посмотрим. Есть задачи более главные. Основной пик активности сейчас сосредоточен на Донбассе и вокруг.

На херсонском направлении наши войска проводят так называемую операцию по огневому вытеснению противника, по сковыванию их группировки. Эти 10 тысяч, которые сейчас находятся на правом берегу Днепра, были бы очень вспомогательными в российском наступлении на Донбассе, но мы их держим при себе так же, как сдерживаем группировку противника в районе Харькова.

— Может ли быть Приднестровье тем или иным образом задействовано в войне?

— Оно может быть задействовано на данном этапе как база для проведения диверсионных и провокационных действий. Они (исходя из их позиции, окружения, наличия личного состава, боевой техники) не могут вести активные боевые действия без взаимодействия с другими группировками. Если бы мы говорили, не дай Бог, что противнику удалось выйти где-нибудь в район порта Южный или Черноморского, только тогда можно было бы говорить о том, что противник может начать одновременно боевые действия из Приднестровья, в ограниченном количестве наступать с востока и пробовать провести некое подобие десантной операции с моря с обстрелом кораблями Черноморского флота. Пока такого нет. Противник боится подходить к Одессе на расстояние ближе 200 километров.

— Возможен ли прорыв самолетов с войсками в так называемую столицу непризнанного Приднестровья Тирасполь через Черное море?

— Стопроцентно гарантировать, что такого не произойдет ни в коем случае, нельзя. Есть возможность такого прорыва, но он маловероятен. Система противовоздушной обороны действует достаточно эффективно. Транспортный самолет, по сравнению с другими, является достаточно легкой целью для нашей системы ПВО и поэтому каждый прорыв очень рискован.

Для того, чтобы обеспечить достаточное количество войск, нужно организовать воздушный мост, что сейчас невозможно. Прорыв одного или двух самолетов не может повлиять на ситуацию серьезно.

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