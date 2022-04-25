Восхищены ВСУ. Блинкен и Остин в Киеве анонсировали возвращение дипмиссии США и гарантировали, что Украина переживет Путина — итоги визита 25 апреля, 11:33 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Глава Пентагона Ллойд Остин (первый слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) в Киеве 24 апреля 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

24 апреля Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. С начала полномасштабного вторжения РФ это самые высокопоставленные американские чиновники, побывавшие в Украине.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

НВ рассказывает о главных результатах этого значимого визита.



Как прошел визит и каковы его главные итоги

Американская сторона не анонсировала визит заранее и не называла его участников. Белый дом лишь предупреждал, что высокопоставленная делегация США посетит Украину без такого анонса.

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23 апреля президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции в киевском метро заявил, что ожидает на следующий день приезда в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

О том, что гости из США уже прибыли в Киев и встречаются с Зеленским, лишь вечером 24 апреля сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Также известно, что во встречах с делегацией США в украинской столице приняли участие:



министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,

министром обороны Украины Алексей Резников

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный



глава ОП Андрей Ермак

посол Украины в США Оксана Маркарова

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Переговоры были продолжительными и в целом продлились около трех часов, сообщил Блинкен. Он также уточнил, что до Киева представители США добирались поездом из Польши, а в украинской столице успели побывать лишь в «президентском дворце». «Поэтому мы мало что видели, кроме как из окна поезда», — рассказал впоследствии журналистам госсекретарь США. Остин, в свою очередь, назвал встречу «очень продуктивной» и отметил вовлеченность в нее всех сторон.

Традиционный пул американской прессы в этот раз не сопровождал чиновников во время поездки в Украину.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Весь визит американской делегации в Киев был быстрым: уже утром 25 апреля Блинкен и Остин дали пресс-конференцию в районе украинско-польской границы.

Еще до того, как Вашингтон официально подвел итоги визита, о главных договоренностях и темах переговоров с украинской стороной сообщил со ссылкой на источники в Госдепе США телеканал CNN. Позже эту информацию подтвердили и сами чиновники, посетившие Киев.

Наиболее важные результаты приезда Блинкена и Остина в Киев:

США возобновляют дипломатическое присутствие в Украине начиная со следующей недели. По данным CNN, в этом Блинкен лично заверил Зеленского на встрече, а возвращение дипмиссии в Украину будет постепенным. Как ожидается, американские дипломаты « начнут с однодневных поездок во Львов», затем их работа охватит другие части страны, чтобы в конечном итоге дипмиссия США заработала в Киеве. Блинкен выразил надежду, что это станет возможным « в течение нескольких недель». «Мы будем действовать осторожно, помня прежде всего о безопасности нашего персонала», — заверил глава Госдепа США.

По данным CNN, в этом Блинкен лично заверил Зеленского на встрече, а возвращение дипмиссии в Украину будет постепенным. Как ожидается, американские дипломаты начнут с однодневных поездок во Львов», затем их работа охватит другие части страны, чтобы в конечном итоге дипмиссия США заработала в Киеве. Блинкен выразил надежду, что это станет возможным в течение нескольких недель». «Мы будем действовать осторожно, помня прежде всего о безопасности нашего персонала», — заверил глава Госдепа США. Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине. Эта должность оставалась вакантной почти три года ( с мая 2019-го) — с тех пор, как Трамп отозвал из посольства в Киеве Мари Йованович. Сейчас Бринк является послом США в Словакии, свою дипломатическую карьеру в Госдепе она начинала с работы в бывшей Югославии в годы войны в начале 90-х. Комментируя назначение Бринк, Блинкен напомнил, что она имеет « большой опыт работы в этом регионе», а в Госдепе США Добавили, что она « уникально подходит для этого момента в истории Украины».

Эта должность оставалась вакантной почти три года с мая 2019-го) — с тех пор, как Трамп отозвал из посольства в Киеве Мари Йованович. Сейчас Бринк является послом США в Словакии, свою дипломатическую карьеру в Госдепе она начинала с работы в бывшей Югославии в годы войны в начале 90-х. Комментируя назначение Бринк, Блинкен напомнил, что она имеет большой опыт работы в этом регионе», а в Госдепе США Добавили, что она уникально подходит для этого момента в истории Украины». Блинкен и Остин подтвердили в Киеве намерение администрации Джо Байдена выделить дополнительно $713 млн в виде иностранного военного финансирования ( FMF) для Украины и 15 других партнеров США в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Из них $322 млн выделят Украине, в том числе на поставку вооружений и обучение украинских военных.

в виде иностранного военного финансирования FMF) для Украины и 15 других партнеров США в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Из них $322 млн выделят Украине, в том числе на поставку вооружений и обучение украинских военных. Визит не следует расценивать как предварительный перед прямым вмешательством США в войну в Украине. Такое уточнение сделал представитель Пентагона на закрытом брифинге для прессы перед визитом Остина и Блинкена в Киев. «Президент [США] ясно дал понять, что американские войска не будут воевать в Украине, в том числе и в небе над Украиной», — сказал журналистам этот неназванный спикер Минобороны США.

Такое уточнение сделал представитель Пентагона на закрытом брифинге для прессы перед визитом Остина и Блинкена в Киев. «Президент [США] ясно дал понять, что американские войска не будут воевать в Украине, в том числе и в небе над Украиной», — сказал журналистам этот неназванный спикер Минобороны США. Украина передала США план по усилению санкций против РФ, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола. «Мы понимаем, какими должны быть очередные шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров», — подчеркнул Зеленский. Украинская сторона также обсудила с американской делегацией гарантии безопасности Украины, новую оборонную помощь и увеличение финансовой поддержки Украины.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Ключевые заявления украинской и американской сторон

Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Главная суть такова: мы не знаем, как развернутся дальнейшие события этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин пробудет на своем месте» .

. Россия « терпит неудачу», тогда как Украина « добивается успехов». «Россия поставила перед собой цель лишить [Украину] суверенитета, лишить ее независимости. Эта [цель] провалилась. Она стремилась утвердить мощь своей армии, своей экономики. Мы, конечно же, видим как раз обратное».

терпит неудачу», тогда как Украина добивается успехов». «Россия поставила перед собой цель лишить [Украину] суверенитета, лишить ее независимости. Эта [цель] провалилась. Она стремилась утвердить мощь своей армии, своей экономики. Мы, конечно же, видим как раз обратное». «Наша поддержка Украины [со стороны США] в ее стремлении идти вперед будет продолжаться. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не убедимся в окончательном успехе».

«Мы видели людей на улицах Киева — свидетельство того, что битва за Киев выиграна. Но это резко контрастирует с тем, что происходит в других частях Украины, на юге и востоке, где жестокость россиян каждый день творит с людьми ужасные вещи».

Блинкен и Остин проводят брифинг в неуточненном месте близ границы Украины и Польши, утро 25 апреля / Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин

«Во время встречи [в Киеве] мы выразили глубочайшие соболезнования президенту [Зеленскому] в связи гибелью стольких мирных жителей и, конечно же, в связи с потерей тех отважных военнослужащих, которые проделали великолепную работу по оттеснению российских войск . Мы также выразили свое восхищение их профессионализмом и приверженностью защите украинской демократии».

. Мы также выразили свое восхищение их профессионализмом и приверженностью защите украинской демократии». В связи с перемещением самых активных боевых действий на восток украинским войскам « необходимо дальнобойное оружие». «Вы слышали, как они заявляют о своей потребности в танках. И мы делаем все возможное, чтобы предоставить им такие виды поддержки — те типы артиллерии и боеприпасов, которые будут эффективны на данном этапе боевых действий».

«Вы слышали, как они заявляют о своей потребности в танках. И мы делаем все возможное, чтобы предоставить им такие виды поддержки — те типы артиллерии и боеприпасов, которые будут эффективны на данном этапе боевых действий». «Мы стараемся привлечь наших коллег в других странах, чтобы они [предоставляли вооружение] для того же типа возможностей», — отметил Остин, напомнив, что США решили поставить Украине гаубицы 155-мм калибра и «сотни тысяч артиллерийских снарядов». Глава Пентагона также заявил, что уже видит « признаки» того, что « многие страны намерены пойти дальше и предоставить [Украине] дополнительные боеприпасы и гаубицы».

признаки» того, что многие страны намерены пойти дальше и предоставить [Украине] дополнительные боеприпасы и гаубицы». США будут стремиться ускорять поставки оружия в Украину, хотя и сейчас оно поступает в течение нескольких дней после объявления о таких поставках. В ближайшие дни по инициативе США в Германии состоятся международные консультации по вопросам обороны, где обсудят этот и другие вопросы помощи Украине.

Блинкен и Остин проводят брифинг в неуточненном месте близ границы Украины и Польши, утро 25 апреля / Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и ОП

«Мы ценим, что США беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем», — заявил Зеленский.

Предоставленная США оборонная поддержка на сумму $3,4 млрд — самый большой вклад в укрепление обороноспособности Украины, который уже помогает вывести ее на качественно новый уровень.

Украина видит США лидером среди будущих стран — гарантов безопасности нашего государства. В ходе встречи стороны обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции.

«Помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с представителями США. Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает во всем мире. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают по всему миру», — заявил Зеленский в новом обращении 25 апреля.



Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

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