Германия уже сегодня разрешит Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29 — СМИ 13 апреля, 16:05 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Германия уже сегодня, 13 апреля, может принять решение, разрешать ли Польше передать истребители МиГ-29 Украине, заявил министр обороны Борис Писториус. Источники в правительстве заявили Süddeutsche Zeitung, что оно будет одобрительным.

Как пишет газета, речь идет о пяти самолетах советского производства из старых запасов ГДР, которые когда-то Берлин передал Варшаве.



«Немецкое правительство не видит принципиальную проблему касательно этих поставок, поскольку они только пополнят авиапарк Украины», — пишет SZ.

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Всего в период с 1989 по 2004 год Польша приобрела 45 истребителей МиГ: 23 самолета из запасов ГДР, 12 — из Советского Союза и десять — у Чехии в обмен на вертолеты. Сейчас используют 28.



23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Польша передала уже восемь и готова передать еще шесть.

Президент Анджей Дуда не исключил, что в будущем Варшава может передать Украине весь свой парк МиГ-29, но для этого потребуется согласие союзников.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.

