Польша просит Германию разрешить передачу Украине истребителей МиГ-29, которые когда-то получила от Берлина — СМИ 13 апреля, 14:39 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Польша обратилась к Германии с запросом на поставки советских истребителей МиГ-29 в Украину. Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники в правительстве, пишет Allgemeine Zeitung.

Собеседники агентства заявили, что Берлин получил от Варшавы соответствующее письмо. Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Германия когда-то передала Польше. Теперь для отправки третьим странам нужно разрешение.

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23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Польша передала уже восемь и готова передать еще шесть.

Президент Анджей Дуда не исключил, что в будущем Варшава может передать Украине весь свой парк МиГ-29, но для этого потребуется согласие союзников.



В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.

