Болгария подтвердила, что обсуждает передачу Украине самолетов МиГ-29 11 апреля, 02:49 У Болгарии есть шесть рабочих самолетов МиГ-29 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Министерство обороны Болгарии подтвердило, что ведет переговоры по передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения более современных самолетов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Болгарии отметили, что не намерены также передавать свои самолеты Украине бесплатно. У страны есть 16 истребителей МиГ-29, но в рабочем состоянии только шесть из них.

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Отмечается, что если решение будет принято, Болгария останется минимум на 1,5 года без самолетов, так как F-16 из США будут поставлены только в 2025 году.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что они уже защищают небо над Харьковом.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.

В начале апреля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна недавно передала Украине еще четыре истребителя МиГ-29. В общей сложности Киев получил от Варшавы уже восемь таких самолетов.

