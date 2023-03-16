Воздушные силы о передаче МиГ-29: Серьезная помощь, но вряд ли изменит ситуацию на фронте 16 марта, 15:01 Истребитель МиГ-29 (Фото:Radoslav Sotirov/flickr.com)

Предоставление Украине советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью. Однако они вряд ли спровоцируют какие-либо особенные изменения на фронте.



Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Да, безусловно, это серьезная помощь. Это наращивание возможностей нашей тактической авиации. Но с тем радаром (РЛС) и вооружением, работающим вместе с тем радаром, осталось таким, как есть», — сказал он.

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По его словам, для того, чтобы получить превосходство в воздухе и наносить удары по наземным целям, Украине необходим многоцелевой современный самолет.

При этом Игнат отметил, что те истребители, которые передадут Украине, претерпели «определенную модернизацию».

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Дуда ранее заявлял, что Польша может отдать Украине все свои истребители МиГ-29.

Кроме того, Словакия может передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29.