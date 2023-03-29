Экс-госсекретарь США Майк Помпео приедет в Украину на следующей неделе — Politico

29 марта, 12:21
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Майк Помпео (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Майк Помпео (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Бывший госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину в следующий понедельник, 3 апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных об этом визите людей.

Как пишет издание, сейчас непонятно, встретится ли Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским и каким будет его маршрут.

«Для Помпео, потенциального кандидата на выборах 2024 года, это возможность продемонстрировать свою поддержку борющейся с Россией Украине и отличить себя от таких кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис», — пишет Politico.

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В июне 2022 года Помпео осудил полномасштабное вторжение РФ и призвал США передать Киеву новые типы оружия, в частности танки Abrams. WP называет его одним из десяти потенциальных кандидатом-республиканцем в президенты на выборах в 2024 году. Сам Помпео в январе говорил, что примет решение, будет ли баллотироваться в ближайшие месяцы.

После приезда в Киев американского лидера Джо Байдена 20 февраля в Украину прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США. CNN сообщил, что после встречи с ней президент Владимир Зеленский пообещал законодателям прислать новый список вооружений, необходимых для победы в войне.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Украина-США Майк Помпео

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