«Война Путина — спланированный геноцид». Экс-госсекретарь США призвал предоставить Украине танки Abrams и ЗРК Patriot 25 июня, 12:06 Цей матеріал також доступний українською Майк Помпео (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Бывший госсекретарь США Майк Помпео осудил агрессию России против Украины и призвал предоставить Киеву новые типы оружия.

Об этом он сказал в пятницу, 24 июня, во время выступления в Гудзоновском институте.

«Незаконная, захватническая война [российского диктатора Владимира] Путина — это спланированный геноцид, являющийся умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года», — сказал Помпео.

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Он также сравнил действия главы Кремля с действиями Иосифа Сталина.

«Пока Путин остается у власти, Россия будет фактической тюрьмой и ни одна страна, препятствующая ее расширению, не будет чувствовать себя в безопасности», — добавил бывший госсекретарь США.

По его словам, США должны поддержать Украину, чтобы «избежать более широкого конфликта в Европе, который наверняка требовал бы непосредственного вовлечения американских военных».

Помпео выступил за предоставление Украине американских танков Abrams и зенитных ракетных комплексов Patriot.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже получила американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Российские пропагандисты неоднократно пытались распространять фейки о том, что оккупанты якобы «уничтожили» оружие, поставленное Украине партнерами.

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