«Война Путина — спланированный геноцид». Экс-госсекретарь США призвал предоставить Украине танки Abrams и ЗРК Patriot
Майк Помпео (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)
Бывший госсекретарь США Майк Помпео осудил агрессию России против Украины и призвал предоставить Киеву новые типы оружия.
Об этом он сказал в пятницу, 24 июня, во время выступления в Гудзоновском институте.
«Незаконная, захватническая война [российского диктатора Владимира] Путина — это спланированный геноцид, являющийся умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года», — сказал Помпео.
Он также сравнил действия главы Кремля с действиями Иосифа Сталина.
«Пока Путин остается у власти, Россия будет фактической тюрьмой и ни одна страна, препятствующая ее расширению, не будет чувствовать себя в безопасности», — добавил бывший госсекретарь США.
По его словам, США должны поддержать Украину, чтобы «избежать более широкого конфликта в Европе, который наверняка требовал бы непосредственного вовлечения американских военных».
Помпео выступил за предоставление Украине американских танков Abrams и зенитных ракетных комплексов Patriot.
23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже получила американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Российские пропагандисты неоднократно пытались распространять фейки о том, что оккупанты якобы «уничтожили» оружие, поставленное Украине партнерами.
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