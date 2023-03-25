США делают слишком много для Украины? Как настроены республиканцы за полтора года до выборов президента и что будет, если их кандидат победит 25 марта, 09:20 Эксклюзив NV Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис приветствует публику после презентации своей книги в штате Айова, март 2023 года (Фото:Jonathan Ernst / REUTERS)

С приближением выборов республиканцы США пытаются острее оппонировать Байдену в вопросе Украины и делать заявления, созвучные настроениям электората. NV вместе с экспертами анализирует изменения общественного мнения и риторику республиканцев.

В разное время среди американцев-республиканцев преобладали разные взгляды на то, какой должна быть внешняя политика страны. Когда-то эту политсилу ассоциировали с ястребиным подходом, который в 1980-х годах воплотил в своей политике «мир через силу» президент Рональд Рейган.

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Задолго до этого сторонники Республиканской партии отдавали предпочтение национализму и скептически смотрели на иностранные интервенции. Стоит лишь вспомнить историю слогана «Америка прежде всего» (America First), который возник в кругу влиятельных республиканцев, выступавших против помощи союзникам во время Второй мировой войны.