Включительно с F-16. Зеленский планирует отправить законодателям США новый список необходимого вооружения — CNN 26 февраля, 14:03 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский, который 21 февраля встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США, пообещал законодателям прислать новый список вооружения, необходимого для победы в войне, пишет CNN.

Как пишут журналисты, в списке желаний будут, в частности, истребители F-16.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол во время визита в Киев отмечал, что Зеленский действительно готовит такой перечень оружия. Он добавил, что в США есть сильная двухпартийная поддержка, чтобы дать Украине все, что ей нужно.

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В то же время CNN указывает, что вопрос предоставления ВСУ истребителей F-16 становится все более спорным. Президент США Джо Байден и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли выступали против такого шага из-за опасений эскалации войны. Однако в последние дни высокопоставленные военные лидеры приватно сказали законодателям от Республиканской партии, что эти самолеты помогут Украине победить.

Представитель Маккола сообщил журналистам, что, поскольку толчок к предоставлению истребителей усиливается, весной глава комитета планирует провести слушания на тему российских военных преступлений.

Также CNN пишет, что республиканцы, которые считают полную победу Украины единственным выходом, планируют усилить давление на Байдена относительно оружия.

26 января Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставки ответила, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня» .

В ходе визита в Киев 20 февраля Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin и другая помощь. Всего речь шла о 460 млн долларов.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, США объявили о пакете военной поддержки ВСУ на 2 млрд долларов. Сообщалось, что в него вошли, в частности, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и беспилотники.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали поставки Украине истребителей F-16. Однако Салливан добавил, что авиация «не является ключевой необходимостью».

А позже Байден сказал, что «пока» исключает возможность отправки истребителей F-16 украинским военным. Он отметил, что Зеленскому они «сейчас не нужны».