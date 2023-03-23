Потенциальный кандидат в президенты США Десантис назвал свои последние заявления об Украине «неправильными», а Путина — военным преступником 23 марта, 09:23 Рон Десантис (Фото:REUTERS/Scott Audette)

Губернатор штата Флорида и потенциальный кандидат в президенты США Рон Десантис объяснил свои противоречивые заявления о целесообразности поддержки Украины со стороны Вашингтона и «территориальном споре». Он назвал Владимира Путина военным преступником.



Об этом Десантис сказал в интервью The New York Post.

Он подчеркнул, что Россия «не имела права» совершать полномасштабное вторжение в Украинцы, как и захватывать Крым в 2014 году, «и не победит в этой войне». По словам политика, его заявления о том, что развязанная РФ война — «территориальный спор», были неправильной формулировкой и он не имел в виду, что Россия может захватывать Украину или угрожать НАТО.

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«Несомненно, они [Украина] имеют право на эту территорию. Если бы можно было одним махом руки что-то изменить, я бы 100% вернул эти территории Украине», — сказал Десантис.

Также он назвал Путина военным преступником, которого нужно привлечь к ответственности, и «бензоколонкой с кучей ядерного оружия».

Ранее в интервью FoxNews Десантис заявил, что помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов», а войну назвал «территориальным спором». Он отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема с политикой президента США Джо Байдена в отношении Украины заключается в том, что он делает недостаточно, и выступил против предоставления ВСУ F-16 и ракет большой дальности.

В ответ МИД Украины пригласил Десантиса посетить страну «чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США».

