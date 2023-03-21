США решили передать Украине более старую версию танка Abrams — Пентагон 21 марта, 21:11 Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США решили передать Украине 31 танк M1-A1 Abrams вместо ранее запланированных более новых моделей M1-A2, заявил представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер.

Об этом сообщает CNN.

«После дальнейшего изучения и анализа того, как лучше всего это сделать, Министерство обороны в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение предоставить вариант M1-A1 танка Abrams, что позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную возможность Украине к осени этого года», — сказал Райдер во время брифинга.

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Он добавил, что США также предоставят Украине «современную броню и системы вооружения».

Ранее спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams чуть быстрее, чем планировали ранее.

Также, по данным СМИ, быстрее, чем планировалось, в Украину будут переброшены американские системы ПВО Patriot.

Инфографика: НВ