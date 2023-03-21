США решили передать Украине более старую версию танка Abrams — Пентагон

21 марта, 21:11
Поделиться:
Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США решили передать Украине 31 танк M1-A1 Abrams вместо ранее запланированных более новых моделей M1-A2, заявил представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер.

Об этом сообщает CNN.

«После дальнейшего изучения и анализа того, как лучше всего это сделать, Министерство обороны в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение предоставить вариант M1-A1 танка Abrams, что позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную возможность Украине к осени этого года», — сказал Райдер во время брифинга.

Видео дня

Читайте также:

Официальная церемония передачи Украине первых танков Leopard 2 от Польши, 24 февраля 2023 (Фото:Krystian Maj/Chancellery of Prime Minister of Poland/Handout via REUTERS) Когда дошло до дела. Как ряд стран ЕС обнаружили, что не готовы быстро отправить Украине обещанные танки — NYT

Он добавил, что США также предоставят Украине «современную броню и системы вооружения».

Ранее спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams чуть быстрее, чем планировали ранее.

Также, по данным СМИ, быстрее, чем планировалось, в Украину будут переброшены американские системы ПВО Patriot.

Инфографика: НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Танки Российская агрессия Войска РФ Пентагон танк Abrams

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X