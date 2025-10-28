«Мягко направляет». Экс-глава МИД Украины о роли Рубио в администрации Трампа

«Я тоже читал эту статью о том, что Марко Рубио как раз является тем человеком, который постепенно, плавно, мягко направляет Трампа. В принципе, это было известно, что он опытный человек, опытный парламентарий, с интересным происхождением, интересный регион представляет. И все понимали, что то, что он вынужден повторять иногда те дикие штуки, которые забрасывает Трамп, это человек, условно, наступает на горло своей собственной песне. Я уже не говорю о том, что Трамп его называл во время кампании „маленьким Марко“», — сказал Пристайко в интервью Radio NV.

Реклама

Он отметил, что Рубио является еще очень молодым по американским меркам, особенно в политике, а также очень амбициозным.

«Он должен решить задачу, как, с одной стороны, не выпасть из обоймы сейчас и быть ближе к (ничего не поделаешь) действующей власти, которая сейчас существует, а с другой стороны, сформировать и сохранить свой образ человека, за которого проголосуют в следующий раз. Между этими двумя крайностями этот умный, хитрый человек пытается [действовать]. И украинский конфликт — это одно из тех направлений, на котором ему приходится занимать позицию, которую он не может бесконечно, как государственный секретарь и советник по вопросам национальной безопасности, игнорировать», — объяснил украинский дипломат.

Пристайко заявил, что Рубио удается держать под контролем сигналы относительно украинского внешнеполитического направления и «направлять общее направление в каком-то нужном [векторе]».

В то же время украинский дипломат предположил, что если кто-то прочитает статьи об этом Трампу, это может сыграть против Рубио ««и против нас с вами, если мы правильно осознаем его роль в этом».

24 октября издание Bloomberg сообщило, что Трамп впервые ввел прямые санкции против России под влиянием Рубио.

По информации собеседников издания, Рубио отменил запланированную личную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после телефонного разговора, во время которого стало очевидно, что Кремль пытается затянуть переговоры о перемирии. По мнению Рубио, Москва не продемонстрировала никаких реальных изменений в своей позиции, отмечают американские и европейские чиновники, знакомые с ситуацией.

Читайте также: Лавров отверг идею Трампа о заморозке войны РФ против Украины по линии фронта

В статье говорится, что влияние Рубио на решение Трампа свидетельствует о росте роли госсекретаря в формировании внешней политики США.

Его позиция контрастирует с подходом давнего соратника Трампа — специального посланника Стива Виткоффа, который известен своей более мягкой стратегией в отношении Кремля.

Несмотря на это, в Белом доме отрицают, что именно Рубио определяет внешнеполитический курс.