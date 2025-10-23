Рубио: США все еще хотели бы встретиться с россиянами, несмотря на новые санкции Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон все еще хочет встретиться с представителями России, несмотря на недавние санкции администрации президента Дональда Трампа против двух крупнейших российских нефтяных компаний .

Об этом сообщает CNN.

«Мы все еще хотели бы встретиться с русскими… У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим это обсуждение. Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира», — сказал Рубио журналистам, направляясь в Израиль.

Он также отметил, что президент Трамп неоднократно в течение последних месяцев подчеркивал, что если прогресса в мирных переговорах не будет, придется принять «определенные меры». По словам Рубио, «сегодня тот день, когда Трамп решил действовать».

Ранее администрация Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.

22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили Общественному, что комитет по международным отношениям Сената поддержал три законодательные инициативы, направленные против РФ из-за войны, которую та начала против Украины. Одна из них предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Президент США также отметил, что, хотя разговоры с Путиным «бывают хорошими», они в конце концов «просто никуда не ведут».