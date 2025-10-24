Президент США Дональд Трамп на этой неделе впервые во время своего второго срока ввел прямые санкции против России — это решение, которое якобы стало результатом влияния государственного секретаря Марко Рубио.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Рубио отменил запланированную личную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после телефонного разговора, во время которого стало очевидно, что Кремль пытается затянуть переговоры о перемирии. По мнению Рубио, Москва не продемонстрировала никаких реальных изменений в своей позиции, отмечают американские и европейские чиновники, знакомые с ситуацией.

Реклама

В Bloomberg отмечают, что влияние Рубио на решение Трампа свидетельствует о росте роли госсекретаря в формировании внешней политики США. Ранее он уже выступал за более жесткую линию в отношении Венесуэлы, когда временно занимал должность советника президента по вопросам нацбезопасности.

Его позиция контрастирует с подходом давнего соратника Трампа — специального посланника Стива Уиткоффа, который известен своей более мягкой стратегией в отношении Кремля.

Несмотря на это, в Белом доме отрицают, что именно Рубио определяет внешнеполитический курс.

«Президент Трамп всегда руководит внешней политикой, а его программу реализуют должностные лица национальной безопасности, такие как секретарь Рубио и посланник Уиткофф. Они работают единой командой, разделяющей видение Америка превыше всего», — заявила пресс-секретарь администрации Анна Келли.

По данным источников Bloomberg, авторитет Уиткоффа при Трампе остается высоким, но его предыдущие контакты с Владимиром Путиным перед саммитом на Аляске создали ложное впечатление, что Россия готова на уступки.

Во время августовского саммита переговоры были напряженными — Путин настаивал на обсуждении украинских территорий, что, по словам собеседников, разозлило Трампа настолько, что он почти покинул зал. Подготовку к нынешней встрече с российской стороной теперь координирует лично Рубио.

В Госдепе официально назвали его последний разговор с Лавровым «продуктивным». На вопрос о роли Рубио представитель ведомства Томми Пиготт ответил, что «вся команда полностью объединена вокруг лидерства президента Трампа», а утверждения о внутренних противоречиях — «ложные».

23 октября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон все еще хочет встретиться с представителями России, несмотря на недавние санкции администрации президента Дональда Трампа против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Ранее администрация Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти три десятка их дочерних предприятий.

22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили Громадському, что комитет по международным отношениям Сената поддержал три законодательные инициативы, направленные против РФ из-за войны, которую она начала против Украины. Одна из них предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Президент США также отметил, что хотя разговоры с Путиным «бывают хорошими», они в конце концов просто никуда не ведут.