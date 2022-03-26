Франция, Греция и Турция готовы помочь эвакуировать мариупольцев — Макрон 26 марта, 00:39 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Франция, Греция и Турция хотят помочь эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, заблокированного российскими оккупантами. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

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«Были конкретные обсуждения с мэром Мариуполя. Мы этим занимаемся прозрачно вместе с президентом Зеленским и украинскими властями. Потом будем вести переговоры с российской стороной. Мы готовимся сделать это в ближайшие дни. В течение 48 часов у меня будут новые переговоры с Путиным, чтобы уточнить детали», — сказал Макрон.



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По его словам, Франция вместе с Грецией и Турцией планируют начать гуманитарную операцию по эвакуации всех, кто хочет покинуть Мариуполь, находящийся под постоянными обстрелами российских оккупантов.

«Мы организуем все с лучшими возможными условиями. В этом городе с населением более 400 тысяч человек 150 000 людей до сих пор живут в катастрофических условиях», — добавил Макрон.

Ранее в МИД Греции сообщили, что глава ведомства Никос Дендиас планирует лично сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя.