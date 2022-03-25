У ООН есть данные о массовых захоронениях в Мариуполе, в одной из братских могил может быть 200 тел 25 марта, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, уничтоженный в результате российских обстрелов, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что у организации есть данные о братской могиле в Мариуполе, где могут быть похоронены до 200 человек. Об этом сообщает CNN.

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По словам Богнер, ООН получает все больше информации, подтверждающей наличие массовых захоронений в блокадном Мариуполе. Так, организация получила «спутниковую информацию» об одной из братских могил, в которой могут быть похоронены около 200 человек.



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Богнер уточнила, что неизвестно, являются ли все погребенные гражданскими. Документируя потери среди мирных жителей, ООН не включает погибших военных и людей, умерших во время войны по другим причинам. Она также сказала, что уровень смертности в Мариуполе растет из-за отсутствия еды, воды и электрики.

По данным ООН, по состоянию на 25 марта в результате полномасштабного вторжения России в Украине погиб 1081 мирный житель, 1707 человек ранены. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека уточняют, что фактические потери, вероятно, значительно выше: получить информацию из мест, где идут ожесточенные бои, тяжело, а многие данные еще не подтверждены.

Ранее полк Азов, который защищает Мариуполь от российских оккупантов, сообщал, что погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

По данным горсовета, с начала полномасштабного вторжения России в Мариуполе погибли более 2300 мирных жителей. Установить точное количество жертв невозможно из-за постоянного обстрела Мариуполя российскими оккупантами. В результате российских обстрелов разрушено более 80% инфраструктуры города, в том числе школы и больницы.