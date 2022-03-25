РФ превзошла нацистскую Германию. В Мариуполе уже погибло больше гражданских, чем в подобных трагедиях Второй мировой — пять примеров 25 марта, 15:54 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российская техника на улицах разгромленного оккупантами Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пятницу, 25 марта, стало известно по меньшей мере о 300 погибших под руинами Драматического театра в Мариуполе — это первая оценка числа жертв атаки на убежище, которую российская авиация совершила более недели назад.

16 марта в Мариуполе российские оккупанты разбомбили с воздуха местный Драматический театр, где на тот момент находились более 1 тыс. жителей города, в том числе семьи с детьми. В театре люди скрывались из-за того, что в течение предыдущих недель значительная часть жилых домов была полностью разрушена в результате обстрелов РФ, люди остались без водоснабжения, света, тепла, связи, обеспечения водой и продуктами. Весь мир видел сделанные с воздуха фотографии, где перед зданием театра большими буквами было написано ДЕТИ.



Видео дня

Впоследствии сообщалось, что части людей удалось самостоятельно спастись из-под завалов театра (инфраструктура Мариуполя уничтожена, спасательные службы не работают). Однако 25 марта городской совет сообщил: «От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек».

Это означает, что количество гражданских жертв российского вторжения в Мариуполе можно исчислять тысячами. Еще 13 марта заместитель мэра города Сергей Орлов сообщил об официально подтвержденных 2358 смертях в результате действий оккупантов. В то же время Орлов уточнил, что на самом деле жертв среди гражданских гораздо больше. «Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру можно смело умножить на 1,5−2».

Это количество было озвучено еще до удара по театру — теперь же число погибших мариупольцев, чьи жизни оборвало российское вторжение, приближается по меньшей мере к 3 тыс. О многих жертвах мы еще не знаем — к примеру, о последствиях обстрела школы искусств № 12, где укрывались 400 мирных жителей (19 марта).

Слушайте подкаст на эту тему

Таких ужасающих масштабов сознательного уничтожения гражданского населения мир не видел давно. Проводя «денацификацию» Украины, Россия максимально приблизилась к военным преступлениям нацистской Германии — а в случае Мариуполя даже превзошла их.

НВ напоминает о несколько примерах массовых убийств мирных жителей городов и поселков Европы, которые совершили нацисты Третьего рейха. И хотя эти карательные операции имели свою «методику», по количеству убитых гражданских лиц за короткий отрезок времени трагедия Мариуполя уже становится с ними в один ряд.

Хатынь, Беларусь — 149 погибших

Излагая события Второй мировой войны, российская и советская историография всегда отводила особое место трагедии в белорусской деревне Хатынь (как считают современные историки, в том числе из-за попыток затмить схожим названием еще большее преступление советской власти — расстрел польских офицеров в Катыни в 1940 году).

Хатынь в Минской области Беларуси — небольшой поселок в 50 км от Минска, где 22 марта 1943 года было уничтожено почти все население (149 человек). Решение о «зачистке» деревни принял штурмбаннфюрер СС Оскар Дирлевангер в ответ на атаку советского партизанского отряда накануне. Во время этого нападения, совершенного в 6 км от Хатыни, был убит германский ротный командир Ганс Вельке. Считается, что для акта мести немецкие военные собрали большинство местных жителей, в том числе женщин и детей, в большом сарае и подожгли его.

Орадур-сюр-Глан, Франция — 642 погибших

Поселок (коммуна) Орадур-сюр-Глан расположен в юго-западном французском регионе Новая Аквитания. Почти все его население было уничтожено во время нацистской оккупации Франции 10 июня 1944 года — через несколько дней после высадки союзников в Нормандии.

То была показательная карательная операция, направленная против сил движения Сопротивления, действовавших тогда в регионе. Массовое убийство методично исполнили подразделения 2-й танковой дивизии СС Рейх — после того как узнали, что французские партизаны захватили и убили немецкого офицера, штурмбаннфюрера СС Гельмута Кемпфе.

Нацистские войска оцепили Орадур-сюр-Глан и приказали всем без исключения жителям собраться на главной площади — якобы для «проверки документов». Затем всех мужчин распределили группами по отдельным помещениям и расстреляли, а женщин и детей собрали в местной церкви. Здание церкви взорвали и подожгли, уцелевших тоже расстреляли. В общей сложности погибли 642 местных жителя. Восстановить обстоятельства произошедшего удалось из рассказа единственной уцелевшей женщины, 47-летней на тот момент Маргерит Руфанш, и более поздних допросов исполнителей преступления.

Президент Франции генерал Шарль де Голль впоследствии приказал сохранить руины городка как страшное напоминание потомкам о массовом убийстве. Современный Орадур-сюр-Глан возведен на некотором расстоянии от места трагедии.

Калаврита, Греция — по разным данным, от 693 до 1,2−1,4 тыс. погибших

В 1943 году пелопонесский город Калаврита в оккупированной Греции стал центром партизанской деятельности греческой Народно-освободительной армии (ЭЛАС). Осенью того же года немецкие военные решили провести операцию Калаврита, чтобы уничтожить очаги сопротивления.

Впрочем, нацистские силы понесли потери: греческим партизанам удалось взять в плен и убить десятки немецких солдат. На это командир 117-й егерской дивизии Вермахта генерал Карл фон Ле Сюр решил отреагировать кровавым преступлением против гражданского населения.

Первоначально войска нацистской Германии «зачистили» несколько поселений в окрестностях Калавриты: было сожжено около тысячи домов в 50 селах, погибли не менее полутора сотен человек. А 13 декабря 1943 года массовое убийство гражданских жителей было совершено в самой Калаврите. Всех женщин и детей собрали и закрыли в школе, а все мужское население старше 12 лет — на холме над городом. Мужчин расстреляли, а город подожгли — впрочем, части женщин и детей удалось спастись и укрыться в близлежащих горах.

Согласно нацистским архивным документам и более поздним оценкам историков, в Калаврите тогда погибло от примерно 700 жителей (чаще всего называют цифру в 693 погибших) до 1,2−1,4 тыс. человек.

Лидице, Чехия — более 340 погибших, включая отправленных в концлагеря

Чешский поселок Лидице, расположенный в 20 км к западу от Праги, 10 июня 1942 был уничтожен, а его население — расстреляно или позже погибло в концлагерях. Формальным поводом для массовой расправы стало убийство Райнгарда Гейдриха, протектора Богемии и Моравии, совершенное 27 мая 1942 года в Праге.

Группенфюрер СС Карл Франк, руководитель СС и полиции Праги, обвинил жителей Лидице в сокрытии представителей движения сопротивления, своершивших покушение. Одна из немецких дивизий оцепила поселок, расстреляв все мужское население старше 16 лет(172 человека).

Большинство женщин (около 60 человек) отправили в концентрационный лагерь Равенсбрюк, а детей (более 80 несовершеннолетних) — в лагерь смерти Хелмна, где почти все они погибли. Все постройки поселка сожгли и сравняли с землей. Лидицкая трагедия стала одним из известнейших преступлений нацистской Германии.

Герника, Испания — по разным оценкам, от 130−300 до 1,6−1,7 тыс. погибших

Бомбардировка баскского города Герника произошла в апреле 1937 года во время Гражданской войны в Испании и не имеет прямого отношения к событиям Второй мировой войны. Однако это известное всему миру преступление против гражданского населения было совершено националистическими силами Франсиско Франко, который в конце 1930-х сотрудничал с фашистской Италией и Третьим Рейхом, а впоследствии установил диктатуру в Испании.

Город Герника на тот момент был историческим и культурным центром Страны Басков. Он находился в руках республиканцев, которые в испанской гражданской войне противостояли Франко. Вечером 26 апреля 1937 года итальянская авиация и бомбардировщики Люфтваффе по приказу сил Франко в течение нескольких часов сбрасывали 50-кг и 250-килограммовые бомбы на город.

К вечеру Герника лежала в руинах: было уничтожено до 70% зданий города. Число гражданских жертв бомбардировки, по начальным оценкам, превысило 1,7 тыс. человек. Однако позже историки выяснили, что непосредственными жертвами атаки стали 130−300 жителей Герники, а затем в больницах Бильбао от ранений и травм погибли еще около 600 человек.

Трагедия Герники известна всему миру по одноименной антивоенной картине Пабло Пикассо.