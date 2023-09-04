Эрдоган может провести переговоры с Зеленским после приезда к Путину в Сочи — Дмитрий Кулеба 4 сентября, 21:16 Дмитрий Кулеба (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры по результатам поездки турецкого главы в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Укринформ.

Кулеба прокомментировал встречу Эрдогана с главой кремлевского режима по зерновой сделке.

Видео дня

«Если кто-то встречается без Украины, это не значит, что они говорят без Украины. Украина, как тень Гамлета, мы всегда присутствуем», — отметил глава МИД.



Он напомнил, что недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Киев.



«Мы имели очень предметные разговоры, потом он поехал в Москву. Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения», — отметил Кулеба.



Глава МИД подчеркнул, что Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена не в результате шантажа или выполнения прихотей страны-агрессора России, поскольку никаких правовых или политических оснований для выхода РФ из соглашения не было.



«Если сейчас идти им на уступки, они вернутся, через месяц снова выйдут и выдвинут новые условия. Это просто классический шантаж», — сказал он.

Кулеба добавил, что нельзя верить России, поэтому нужно развивать альтернативные зерновые коридоры. Кулеба добавил, что техническая возможность для этого есть, однако нужно дополнительно укрепить возможность безопасности.

Кроме того, он отметил, что между Зеленским и Эрдоганом доверительные отношения. Глава МИД выразил убеждение, что после разговора Эрдогана с Путиным состоится контакты между президентами Украины и Турции, во время которых они обсудят все детали.

В понедельник, 4 сентября, Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Ожидалось, что главной темой новой встречи станет зерновой коридор, который блокирует Россия, а также развязанная против Украины полномасштабная война и обмен пленными между Киевом и Москвой. Также СМИ писали, что Эрдоган предложит посредничество в «мирных переговорах» с Украиной.

Путин после встречи с Эрдоганом заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, однако только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

В то же время Эрдоган сказал, что «Украина должна смягчить свою позицию», чтобы зерновое соглашение было восстановлено.