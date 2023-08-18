Турция договаривается с Россией и Катаром о новой «зерновой сделке» — Bild 18 августа, 21:23 Bild пишет, что РФ и Турция вместе с Катаром планируют заключить свое трехстороннее зерновое соглашение (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Страна-агрессор РФ, Турция и Катар готовят собственное трехстороннее зерновое соглашение, сообщает Bild со ссылкой на служебную переписку между МИД Москвы и Анкары и их посольствами.

Согласно содержанию этих писем, Турция будет выступать организатором этих поставок, а Катар будет выполнять роль «спонсора поставок». Медиа пишет, что в рамках нового соглашения речь идет о поставках «российского зерна» в основном в страны Африки.

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СМИ подчеркивает, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Но в этой переписке известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит РФ возобновить предыдущее зерновое соглашение для поставок зерна из Украины, а также предлагает действовать «под эгидой ООН».

Издание добавляет, что Турция пытается связать экспорт зерна из Украины и России и взаимно их обеспечить. При этом, как отмечает Bild, тогда как Украина просто хочет экспортировать свое зерно, страна-агрессор хочет указывать с помощью бомб «своему соседу, что делать и не делать».

По данным Bild, новое соглашение могут заключить уже в эти выходные в столице Венгрии Будапеште. Туда уже отправился глава Татарстана Руслан Минниханов, а лидер Турции Реджеп Эрдоган планирует прибыть уже вскоре.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля в Кремле заявили о прекращении действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.

4 августа Эрдоган заявил, что Турция готова предложить стране-агрессору РФ перерабатывать российское зерно, которое будет приходить по зерновому коридору, на муку и отправлять его в бедные страны Африки и слаборазвитые государства.

12 августа издание A Haber со ссылкой на источники сообщило, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в конце августа или в начале сентября