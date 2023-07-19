«РФ ставит под угрозу жизни миллионов». Кулеба призвал страны Африки усилить давление на Москву из-за зерновой сделки 19 июля, 21:14 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает африканские страны усилить давление на РФ, чтобы она продлила зерновое соглашение (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что африканские страны должны усилить давление на страну-агрессора РФ для восстановления зерновой сделки.

Об этом он рассказал во время общения с постоянными представителями группы африканских стран в ООН, сообщает официальный правительственный портал.

Кулеба заявил, что Украина всегда стремится оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности для стран Африки и призывает их объединить усилия для обеспечения продовольственного экспорта из Украины после выхода России из зернового соглашения.

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«Выйдя из зернового соглашения, Россия поставила под угрозу жизнь миллионов людей по всему миру, прежде всего в Африке и Азии. Я искренне верю, что наши тесные отношения, партнерство и активное взаимодействие помогут решить проблемы, в частности связанных с экспортом украинских зерновых на мировой рынок», — заявил министр.

По мнению главы МИД, зерно можно транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом к портам в Румынии, Болгарии и Польше, но даже при условии увеличения объемов поставок такими путями «покрыть необходимые потребности зерна на мировом рынке невозможно».

Министр резюмировал, что только в тесном сотрудничестве можно преодолеть любые проблемы, в частности российский удар по мировой продовольственной безопасности.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

В среду, 19 июля, Минобороны страны-агрессора России заявило, что будет считать все суда, следующие в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.