Украине надо «смягчить позицию» — Эрдоган после переговоров с Путиным по зерновой сделке 4 сентября, 18:12 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В понедельник, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд заявлений по зерновому коридору после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

NV собрал главные заявления турецкого лидера.

Он подчеркнул, что эффективные альтернативы черноморской зерновой «сделке отсутствуют».

Турция также подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки, надеется на результат.

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Эрдоган заявил, что его страна готова содействовать проведению переговоров с целью мирного урегулирования войны России против Украины.

Он также считает, что «Украина должна смягчить свою позицию», чтобы получить возможность предпринимать совместные с Россией шаги в рамках зерновой сделки.

«Как отметил президент (РФ Владимир Путин — ред.), особенно здесь, в этой ситуации, Украина совместно с Россией, в плане совместных шагов Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно в настоящее время», — сказал Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.

По его словам, «черноморский коридор будет служить для беднейших стран, в которые будет поступать вот это зерно».

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова предложить РФ перерабатывать российское зерно, которое будет приходить по зерновому коридору, на муку и отправлять его в бедные страны Африки и слаборазвитые государства.

