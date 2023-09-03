Уже четыре судна прошли по альтернативному морскому коридору — Зеленский 3 сентября, 23:05 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже четыре судна прошли по альтернативному зерновому коридору в Черном море.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

«Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов», — подчеркнул глава государства.



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Президент отметил, что Украина продолжает сотрудничать с международными партнерами по всему миру, чтобы восстановить полноценную работу «зернового коридора», который обеспечивал продовольственную безопасность в глобальном масштабе.

Балкер Joseph Schulte вышел из порта Одессы 16 августа и воспользовался временным коридором, установленным ВМС Украины для гражданских судов в Черном море. 18 августа судно успешно прибыло в Турцию.

10 августа ВМС Украины объявили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов . Коридор прежде всего будут использовать для эвакуации судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

По данным Администрации морских портов Украины (АМПУ) в портах Большой Одессы по состоянию на 23 августа оставались заблокированными шесть судов.

26 августа порт Одессы покинул балкер Primus под флагом Либерии. Это было второе судно с начала полномасштабной войны, которое покинуло украинский порт вне зерновой сделки.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.