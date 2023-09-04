Эрдоган не договорился с Путиным о возобновлении зерновой сделки 4 сентября, 17:17 Президент Турции Реджеп Эрдоган с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, однако лишь после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

По слова главы кремлевского режима, страна-агрессор организует поставки 1 млн тонн зерна «по преференциальной цене» для переработки в Турции и транспортировки в «беднейшие страны».

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Он также утверждает, что через несколько недель Россия начнет поставки бесплатного зерна шести африканским странам.

В то же время Эрдоган во время встречи сказал, что Черноморскую зерновую инициативу надо продолжить, устраняя «имеющиеся недостатки», сообщает агентство Анадолу.

В понедельник, 4 августа, Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Ожидалось, что главной темой новой встречи станет зерновой коридор, который блокирует Россия, а также развязанная против Украины полномасштабная война и обмен пленными между Киевом и Москвой. Также СМИ писали, что Эрдоган предложит посредничество в «мирных переговорах» с Украиной.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.