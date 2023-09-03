Зерновой коридор и обмен пленными. СМИ назвали темы переговоров Эрдогана с Путиным в Сочи

3 сентября, 14:57
Поделиться:
Эрдоган едет на встречу к диктатору Путину в Сочи (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via Reuters)

Эрдоган едет на встречу к диктатору Путину в Сочи (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via Reuters)

Наиболее важным пунктом переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина в Сочи станет зерновой коридор, пишет TRT Haber.

По данным издания, на встрече этот вопрос якобы будет обсуждаться «в более стратегической перспективе».

Также будет подниматься вопрос войны РФ против Украины. В повестку дня также включат вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом.

Видео дня

Другие детали не сообщаются.

Встреча Путина и Эрдогана — что известно

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Называли также сроки — конец августа или начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение об экспорте зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором по телефону.

Читайте также:
Танго на троих: Турция между Россией и Украиной. В какую игру играет Эрдоган

25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».

Президент Турции сам приедет в РФ 4 сентября. Ожидается, что переговоры с диктатором пройдут в Сочи.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сочи Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X