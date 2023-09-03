Зерновой коридор и обмен пленными. СМИ назвали темы переговоров Эрдогана с Путиным в Сочи
Эрдоган едет на встречу к диктатору Путину в Сочи (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via Reuters)
Наиболее важным пунктом переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина в Сочи станет зерновой коридор, пишет TRT Haber.
По данным издания, на встрече этот вопрос якобы будет обсуждаться «в более стратегической перспективе».
Также будет подниматься вопрос войны РФ против Украины. В повестку дня также включат вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом.
Другие детали не сообщаются.
Встреча Путина и Эрдогана — что известно
2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Называли также сроки — конец августа или начало сентября.
9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение об экспорте зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором по телефону.
25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».
Президент Турции сам приедет в РФ 4 сентября. Ожидается, что переговоры с диктатором пройдут в Сочи.