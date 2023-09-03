Зерновой коридор и обмен пленными. СМИ назвали темы переговоров Эрдогана с Путиным в Сочи 3 сентября, 14:57 Эрдоган едет на встречу к диктатору Путину в Сочи (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via Reuters)

По данным издания, на встрече этот вопрос якобы будет обсуждаться «в более стратегической перспективе».

Также будет подниматься вопрос войны РФ против Украины. В повестку дня также включат вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом.

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Другие детали не сообщаются.

Встреча Путина и Эрдогана — что известно

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Называли также сроки — конец августа или начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение об экспорте зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором по телефону.

25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».

Президент Турции сам приедет в РФ 4 сентября. Ожидается, что переговоры с диктатором пройдут в Сочи.



