Крейсер Москва догорает в Черном море — глава Одесской ОВА
Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)
Флагман российского флота крейсер Москва догорает в Черном море после удара украинской ракетой Нептун, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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«Хочу еще раз поделиться радостной новостью. Ракетный крейсер Москва догорает в Черном море», — сказал он в видеообращении.
Марченко также поблагодарил ВСУ за безупречную работу по ликвидации российского крейсера.
«Ждем новых громких попаданий по российским кораблям», — сказал он.
Накануне Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли крейсеру Москва серьезные повреждения.
По данным Оперативного командования Юг, после ракетных ударов российский крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.
По данным Пентагона, корабль значительно поврежден в результате взрыва, но «может идти своим ходом». Также Минобороны США ранее отмечало, что корабль все еще борется с пожаром на борту.
Минобороны России подтвердило пожар на крейсере.
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