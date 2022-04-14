Крейсер Москва догорает в Черном море — глава Одесской ОВА 14 апреля, 22:34 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Флагман российского флота крейсер Москва догорает в Черном море после удара украинской ракетой Нептун, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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«Хочу еще раз поделиться радостной новостью. Ракетный крейсер Москва догорает в Черном море», — сказал он в видеообращении.

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Марченко также поблагодарил ВСУ за безупречную работу по ликвидации российского крейсера.

«Ждем новых громких попаданий по российским кораблям», — сказал он.

Накануне Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли крейсеру Москва серьезные повреждения.

По данным Оперативного командования Юг, после ракетных ударов российский крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.

По данным Пентагона, корабль значительно поврежден в результате взрыва, но «может идти своим ходом». Также Минобороны США ранее отмечало, что корабль все еще борется с пожаром на борту.

Минобороны России подтвердило пожар на крейсере.

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