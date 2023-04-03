Зеленский о контрнаступлении ВСУ: У россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим 3 апреля, 14:38 Зеленский посещает передовые позиции ВСУ на разных участках фронта (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что у оккупационных войск РФ еще есть время уйти до начала контрнаступления, иначе ВСУ их уничтожат.

Об этом он сказал во время поездки в село Ягодное Черниговской области в понедельник, 3 апреля, пишет Укринформ.

Так глава украинского государства прокомментировал подготовку украинских войск к контрнаступлению. Он заверил, что Украине освободит все свои территории, оккупированные РФ, но не назвал точные сроки.

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«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим», — резюмировал Зеленский.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.





