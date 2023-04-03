Зеленский о контрнаступлении ВСУ: У россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим
Зеленский посещает передовые позиции ВСУ на разных участках фронта (Фото:ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский завил, что у оккупационных войск РФ еще есть время уйти до начала контрнаступления, иначе ВСУ их уничтожат.
Об этом он сказал во время поездки в село Ягодное Черниговской области в понедельник, 3 апреля, пишет Укринформ.
Так глава украинского государства прокомментировал подготовку украинских войск к контрнаступлению. Он заверил, что Украине освободит все свои территории, оккупированные РФ, но не назвал точные сроки.
«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим», — резюмировал Зеленский.
28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.
Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.
Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.
Позже министр обороны Украины отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.