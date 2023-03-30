Попытаются сорвать контрнаступление Украины. В разведке назвали главные цели новых ракетных ударов РФ 30 марта, 10:34 Ракетными ударами Россия попытается сорвать украинское контрнаступление (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В украинской разведке отметили, что массированных ракетных ударов РФ по объектам инфраструктуры Украины больше не будет. Страна-агрессор провалила этот план.

В интервью Gazeta.ua сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что теперь РФ, вероятно, попытается сорвать украинское контрнаступление и будет атаковать ракетами военные объекты.

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Также, по его словам, оккупанты будут наносить удары по путям снабжения и всему, что связано с подготовкой к освобождению временно захваченных городов.

Юсов отметил, что угроза для мирного населения не исчезнет. Это связано с тем, что оккупанты в большинстве случаев имеют неточные разведывательные данные, также у них заканчивается высокоточное оружие. Поэтому больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура.

Юсов также подчеркнул, что не стоит надеяться, что у российской армии закончатся ракеты. У них остаются тысячи ракет С-300, а также налаживается производство Калибров.

«Но компенсировать даже то, что они уже потратили, подобные объемы не могут. С начала ракетного террора и промежутки между ударами, и количество примененных ракет — это уже совсем другие показатели, чем мы видели», — сказал представитель ГУР.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей раздались взрывы.

Тогда Россия атаковала Киев и десять областей: Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую. Главной целью атаки стали энергообъекты.