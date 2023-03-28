ВСУ имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление — глава Пентагона 28 марта, 22:07 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной, убежден министр обороны США Ллойд Остин.

Во время слушаний в комитете Сената США во вторник, 28 марта, Остин отметил, что Украина в данным момент имеет «значительное преимущество» по сравнению с российскими силами.

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«Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы», — сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что Россия все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов и других вещей и вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

Он также предположил, что этой весной произойдет активизация боевых действий, поскольку условия для маневрирования улучшатся.

«Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех», — добавил глава Пентагоне.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и предрешат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.