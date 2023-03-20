У Украины буде только одна попытка провести крупное контрнаступление — президент Чехии 20 марта, 09:56 Петр Павел заявил, что окно возможностей для Украины открыто в этом году (Фото:Eva Korinkova/Reuters)

У Украины буде только одна попытка провести крупное контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.

«Я думаю, что у Украины будет только одна попытка провести крупное контрнаступление. Поэтому, если она решит начать крупное контрнаступление и потерпит неудачу, то получить финансирование на следующее будет крайне сложно. Это должно произойти в течение нескольких месяцев. Окно возможностей открыто в этом году», — отметил он.

Видео дня

Президент Чехии пояснил, что после следующей зимы будет крайне сложно поддерживать нынешний уровень помощи.

«Усталость от войны — это не только истощение человеческих ресурсов и оборудования, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость в странах, которые оказывают помощь. Многие страны, многие политики ожидают какого-то прогресса в этом году», — сказал он.

Павел также добавил, что никогда не призывал Украину отдать часть своей территории или пойти на какие-то уступки.

«Если украинцы когда-нибудь решат это сделать, это будет только их решение. Мы не должны подталкивать Киев в каком-либо направлении, не должны склонять их ни к уступкам, ни к борьбе до последнего солдата. Мы можем поддерживать украинцев, насколько это возможно, но мы не можем давать им планы на будущее. Мы можем лишь оказать им помощь», — добавил чешские президент.

Он также подчеркнул, что человеческие ресурсы Украины и западная помощь имеют свои пределы. Также может снизится интерес США к войне в Украине из-за предстоящих выборов в 2024 году.

«Интерес Америки к Украине и уровень помощи может снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны сделают то же самое», — резюмировал Павел.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий, захваченных РФ. Оно может начаться уже к маю.