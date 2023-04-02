Дикий назвал четыре фактора для успешного контрнаступления и оценил подготовку мобилизованных 2 апреля, 08:25 Украинский военный проверяет пулемет на танке в Запорожской области, 29 марта (Фото:REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV назвал четыре фактора для успешного контрнаступления Украины и оценил подготовку к нему мобилизованных.

«С факторами достаточно очевидно. Нам нужны четыре вещи для успешного контрнаступления – люди; железо для этих людей, в том числе тяжелая бронетехника, вообще транспорт; БК, прежде всего, артиллерийские снаряды, ракеты для реактивных систем залпового огня; и твердая почва под гусеницами», — перечислил Дикий в эфире Radio NV.

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Экс-командир роты батальона Айдар подчеркнул, что из этих четырех факторов у Украины в достаточном количестве сейчас только первый — люди.

«И мы сейчас не берем вопрос о качестве их подготовки. Мы говорим об огромном количестве недавно мобилизованных людей. Они сейчас проходят подготовку на полигонах. Качество этой подготовки очень разное: от совсем никакого до реально очень качественного. Это то, что в значительной степени зависит именно от низового и среднего командного звена: кто, как, где поставил это обучение», — добавил он.

По словам Дикого, «есть обучающие программы, где реально гоняют сейчас как сидоровых коз по полигонам, что очень увеличивает потом шансы на выживание», но также есть «подразделения, где просто сидят, бухают и ждут отправки на фронт».

«Это два полюса. Где-то между ними средняя, совкового типа, но все же подготовка, которая ведется. По-видимому, это касается большинства мобилизованных. Так или иначе: количество людей уже достаточно, над качеством работают. Над качеством именно подготовки, качество людей тоже достаточно, слава Богу. Это то, что остается на данный момент одним из наших преимуществ, — базово другое качество людей, базово другой уровень образования, интеллекта среднего нашего „мобика“, по сравнению со средним их», — подытожил экс-командир роты батальона Айдар.

Он также предположил, что в течение месяца или двух будет решена проблема с нехваткой боекомплекта.

«Есть свежие инициативы западных союзников. Если вы обратили внимание, последние пакеты помощи были в значительной степени именно боеприпасными. Вот здесь есть шанс, что через месяц, максимум — два и по БК второй фактор прибавится», — сказал Дикий.

По поводу бронетехники экс-командир роты батальона Айдар заявил, что контрнаступление придется начинать с меньшим количеством бронетехники, чем для него необходимо, что приведет к большему количеству потерь личного состава.

«И, наконец, четвертый ресурс — это твердая земля под гусеницами. Я думаю, что именно на этот четвертый ресурс ориентировался Резников, когда озвучивал конкретные сроки. Вот где-то во второй половине апреля, в мае земля просыхает обычно», — сказал он.

29 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление Украины должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.