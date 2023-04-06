«На земле, в воздухе и воде». ГУР готовит «много интересного» для российских оккупантов — видео

6 апреля, 21:54
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В украинской разведке подчеркнули, что нет еще такого места на Земле, где россияне могли бы спрятаться. (Фото:Главное управления разведки Минобороны/Telegram)

В украинской разведке подчеркнули, что нет еще такого места на Земле, где россияне могли бы спрятаться. (Фото:Главное управления разведки Минобороны/Telegram)

Главное управления разведки Минобороны сообщило, что готовит «много интересного» для российских оккупантов «на земле, в воздухе и воде».

«Сотрудники ГУР МО Украины готовят много интересного. А мы, знаете ли, за последний год очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Видео дня

В украинской разведке подчеркнули, что нет еще такого места на Земле, где россияне могли бы спрятаться.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1644051536610316301?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

«Поэтому оккупанты приготовиться: мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и воде!» — пишет пресс-служба разведки.

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28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Контрнаступление ГУР МО

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