«Меня это выбешивает». Гражданским и генералам США следует прикусить язык, а не рассказывать о контрнаступлении ВСУ — интервью NV с Притулой 6 апреля, 18:21 Эксклюзив NV Волонтер Сергей Притула (Фото:Благодійний Фонд Сергія Притули / Serhiy Prytula Charity Foundation)

Американским генералам следует прикусить язык, а не рассказывать о сроках контрнаступления ВСУ, считает волонтер и ведущий Сергей Притула.

То же, по его мнению, касается и гражданских. Волонтер убежден, что к контрнаступлению лучше молча готовиться, ведь украинские военные знают, когда им предпринимать активные действия на фронте.

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О работе собственного Фонда, закупках дронов и БТРов и развитии оборонной отрасли Украины Притула рассказал в интервью Radio NV.

— В начале марта в Украину начала поступать рекордная партия бронетехники, которую приобрели за донаты. Вы уже все Спартаны отвезли?

— 97 из 101.

— Почти все. Они уже зашли и распределены?

— Они зашли, они распределены. Я не могу говорить, между какими бригадами, какое количество на какое, потому что это еще не разрешено командованием Сухопутных войск.