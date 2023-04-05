Украина наносит глубокие удары по оккупантам и накапливает боеприпасы для атаки — СNN 5 апреля, 16:10 Украинский военнослужащий в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украина наносит глубокие удары по оккупационным войскам и накапливает боеприпасы перед контрнаступлением, которое ожидается в ближайшие месяцы, сообщает CNN со ссылкой на западных официальных лиц.

«Некоторые из этих глубоких ударов по российским [позициям на юге Украины] являются подготовкой к будущему наступлению», — заявили официальные лица.

Они добавили, что на протяжении всей войны западные страна наблюдали, что украинцы «очень искусны» в использовании систем HIMARS по российским целям.

Видео дня

Официальные лица также утверждают, что Украина будет накапливать боеприпасы перед контрнаступлением, а, по их данным, у ВСУ на фронте нет нехватки боеприпасов.

«Мы не видим, чтобы они были вынуждены ограничивать свои операции из-за нехватки боеприпасов. Они, очевидно, хотят накопить запасы в данный момент, потому что готовятся к наступлению, поэтому им нужны эти гарантии снабжения, чтобы иметь возможность выдержать наступление», — заявили официальные лица.

Они добавили, что ВСУ получают эти поставки в данный момент.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.