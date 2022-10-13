ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима РФ террористическим 13 октября, 14:31 REUTERS/Vincent Kessle

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, за принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

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Нардеп также приводит самые главные моменты из резолюции:

российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.

Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.



Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.



В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.

