ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима РФ террористическим
REUTERS/Vincent Kessle
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.
Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
По его словам, за принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.
Нардеп также приводит самые главные моменты из резолюции:
- российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.
- Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
- Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.
- В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.