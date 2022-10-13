ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима РФ террористическим

13 октября, 14:31
Поделиться:
REUTERS/Vincent Kessle

REUTERS/Vincent Kessle

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, за принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

Видео дня

Читайте также:
«Решение — за Сенатом США». Важно зафиксировать юридически, что Россия — спонсор терроризма — Подоляк

Нардеп также приводит самые главные моменты из резолюции:

  • российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.
  • Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
  • Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.
  • В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия ПАСЕ Резолюция Украина Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X