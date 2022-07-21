В компании с КНДР и Ираном. Что даст признание России спонсором терроризма и зачем этого шага требуют и Конгресс США, и Киев 21 июля, 17:48 Сюжет Украина добивается признания России спонсором терроризма с самого начала полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Признание России государством — спонсором терроризма сегодня является главной целью, которой пытается добиться Украина в международном санкционном давлении на РФ, заявил в недавнем интервью НВ глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма — на фоне бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.

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«Это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары оккупантов. Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор», — заявил Зеленский 28 июня после удара по ТЦ Амстор в Кременчуге. Аналогичный призыв он и ряд других чиновников Офиса президента, а также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повторяют с первых месяцев весны и вновь озвучили после удара России по ценру Винницы 14 июля.

Кроме того, Верховная Рада 3 мая 2022 года обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США с призывом признать РФ спонсором терроризма. Парламент Украины также признал РФ государством-террористом 14 апреля, введя для этого в украинское законодательство специальное понятие.

Отдельные страны уже следуют этому примеру: парламент Литвы 10 мая единогласно принял резолюцию, в которой признал российское вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию — государством, которое поддерживает и совершает акты терроризма.

Советник главы ОП Михаил Подоляк 21 июля поддержал Ненси Пэлоси, которая призвала госсекретарся США Энтони Блинкена решиться на этот знаковый шаг в отношении Москвы. «Не может быть „гибкости“ и realpolitik, когда одна страна убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом. Блестящая позиция спикера Пелоси: Россия — страна-террорист, и будет признана таковой официально. Путин мечтал войти в историю, как Петр I. Теперь его имя будет рядом с бен Ладеном», — выразил уверенность Подоляк.

НВ рассказывает, что означало бы включение России в список спонсоров терроризма в США и каковы шансы принятия такого решение.

«Государство — спонсор терроризма»: что дает такой статус и кто его присваивает

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».



Как правило, формальное решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.



Оно означает, что власти США накладывают на такое государство четыре основные категории санкций:



ограничения на помощь со стороны США, включая экономическую;



запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения в такую страну;

дополнительные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения;

различные финансовые и другие ограничения.

Кроме того, если США признают страну «спонсором терроризма», это имеет ряд других косвенных последствий:



санкции и разного рода меры против тех лиц и стран, которые ведут торговлю с «террористическим» государством;



снятие дипломатического иммунитета с представителей страны — спонсора терроризма ( к примеру, члены семей жертв терактов или атак, совершенных таким государством, получают право обращаться за компенсацией в суды США);



к примеру, члены семей жертв терактов или атак, совершенных таким государством, получают право обращаться за компенсацией в суды США); репутационный удар по государству.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны:

Куба ( в 1982—2015 годах, затем исключена из списка при Бараке Обаме, администрация которого ослабила американские санкции против Куба, и вновь возвращена перечень в 2021 году, за восемь дней до истечения полномочий Дональда Трампа)

в 1982—2015 годах, затем исключена из списка при Бараке Обаме, администрация которого ослабила американские санкции против Куба, и вновь возвращена перечень в 2021 году, за восемь дней до истечения полномочий Дональда Трампа) КНДР ( в 1988—2008 годах, затем была исключена после договоренности о допуске инспекторов МАГАТЭ на все заявленные агентством ядерные объекты, и вновь вернулась в список в 2017 году)

в 1988—2008 годах, затем была исключена после договоренности о допуске инспекторов МАГАТЭ на все заявленные агентством ядерные объекты, и вновь вернулась в список в 2017 году) Иран ( с 1984 года)

с 1984 года) Сирия ( с 1979 года)

Ранее в этот список в разное время входили также Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

Дискуссия в США: почему медлит администрация Байдена и может ли Госдеп все же признать РФ страной-«террористом»

Призывы признать Россию государством — спонсором терроризма звучали в США задолго до полномасштабного февральского вторжения РФ в Украину.



К примеру, летом 2020 года, еще при Дональде Трампе, крупнейшее объединение законодателей-республиканцев в Конгрессе США (Republican Study Committee, 147 конгрессменов) заявило, что введенных Вашингтоном антироссийских санкций с момента аннексии Крыма в 2014 году недостаточно. Поэтому они предложили новые меры против Москвы — и прежде всего идею признать РФ спонсором терроризма.



«Россия поддерживает терроризм во все мире, одновременно делая вид, что борется с ним. Командующий войсками США в Афганистане заявлял о поставках Россией оружия Талибану. Россия координировала свои действия в Сирии с Корпусом стражей исламской революции и Хезболлой, обеспечивая им авиаподдержку», — говорилось в 120-страничном документе Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам.

Были и другие попытки закрепить за РФ статус «террористического» государств, напоминала ВВС. Весной 2018 года, после покушения российских спецслужб на Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании, к такой мере против Москвы призывал член комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес. А в декабре 2019-го комитет по международным делам Сената поддержал законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Кори Гарднером, о признании России спонсором терроризма.

Тем не менее, в этот список Россию не вносили еще ни разу. Однако брутальная и жестокая полномасштабная война, которую Кремль ведет против Украины, кратно усилила и призывы Киева к такому шагу, и основания для него.

12 мая 2022 года члены Комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Джо Уилсон и демократ Тед Лью, представили двухпартийную резолюцию, в которой предлагается признать РФ государством-спонсором терроризма.

«США получат возможность запретить экспорт [в РФ товаров] двойного предназначения и предпринять меры экономического характера против других стран, ведущих бизнес с Россией. Более того, Соединенные Штаты смогут расширить болезненные меры против России, заморозив ее активы в США, такие как недвижимость […] Это будет разумным способом оказать Украине дальнейшую помощь», — аргументировали необходимость такого шага авторы резолюции.



Они также напомнили, что помимо военных преступлений в Украине и «кровавой бойни, котора уже привела к гибели тысяч украинских мирных жителей и военных», участие России в международном терроризме на протяжении многих лет «намного более широкое и хорошо задокументировано». Конгрессмены пояснили, что подразумевают как прямые атаки, так и нападения, срежиссированные через частные военные организации или совершенные наемниками. «Этот разгул террора необходимо остановить», — призвали они.



Параллельно аналогичную резолюцию утвердил в конце июня комитет Сената США по международным отношениям. Этот документ также двухпартийный: его предложили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

«Путин — террорист, и путинская Россия является одной из самых разрушительных сил на планете, — заявил сенатор Грэм. — Путинская Россия заслуживает такого определения […]. Мы также даем понять российскому народу, что мы боремся с Путиным — и пока он является вашим лидером, занимаясь подобной деятельностью [международным терроризмом], вы будете изолированы на мировой арене».

Сенаторы также привели длинный список аргументов в поддержку своего требования, среди них такие факты:

по указанию Владимира Путина власти РФ поощряют акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;

против политических оппонентов и национальных государств; по приказу Путина правительство РФ начало кампанию террора, применив грубую силу против гражданских лиц во время Второй чеченской войны ; а действия армии РФ в Грозном привели к гибели или ранению бесчисленного количества невиновных мужчин, женщин и детей;

; а действия армии РФ в Грозном привели к гибели или ранению бесчисленного количества невиновных мужчин, женщин и детей; с 2014 года правительство РФ поддерживает сепаратистов, совершающих акты насилия против украинских мирных жителей на Донбассе ;

; с момента вступления РФ в гражданскую войну в Cирии в 2015 году, российская армия наносила удары мирным гражданам Сирии, совершая нападения на рынки, медицинские учреждения и школы; при этом власти РФ оказывают материальную поддержку Сирии — стране, которая уже является государством-спонсором терроризма;

в 2015 году, российская армия наносила удары мирным гражданам Сирии, совершая нападения на рынки, медицинские учреждения и школы; при этом власти РФ оказывают материальную поддержку Сирии — стране, которая уже является государством-спонсором терроризма; РФ сеет террор по всему миру, в т. ч. через частные военные сети наемников, таких как ЧВК Вагнера , в попытке закрепить свое влияние над рядом регионов и поддержать цели внешней политики РФ; при этом Министерство финансов США считает ЧВК Вагнера « марионеточными силами Министерства обороны России»;

через частные военные сети наемников, таких как , в попытке закрепить свое влияние над рядом регионов и поддержать цели внешней политики РФ; при этом Министерство финансов США считает ЧВК Вагнера марионеточными силами Министерства обороны России»; в феврале 2022 года сообщалось, что более 400 российских наемников, в т. ч. из группы Вагнера, были отправлены в Киев с приказом Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;

из группы Вагнера, были отправлены в Киев с и членов правительства Украины; Вооруженные силы РФ совершили многочисленные массовые казни невиновных гражданских лиц и пытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине;

и пытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине; 14 марта 2022 года глава ОБСЕ Збигнев Рау признал, что действия правительства РФ в Украине против невинных гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, являются « государственным терроризмом»;

Збигнев Рау признал, что действия правительства РФ в Украине против невинных гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, являются государственным терроризмом»; 17 марта 2022 года президент Владимир Зеленский призвал мир признать РФ террористическим государством, а Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с соответствующим призывом.

Наконец, 20 июля журнал Politico со ссылкой на собственные источники рассказал о телефонном разговоре спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой Госдепа Энтони Блинкеном, в котором Пелоси потребовала от госсекретаря объявить Россию спонсором терроризма — или это сделает Конгресс.

Более того, в Конгрессе США уже обсуждают такой беспрецедентный шаг, пишет Politico. «Нет никаких юридических причин, которые бы мешали Конгрессу принять закон, фактически определяющий Россию как государство — спонсора терроризма, — сказал изданию источник в рядах демократов. — Принятие такого закона Конгрессом — конечно, более сложный путь, чем решение госсекретаря, но это даст администрации [президента США] политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления и риторики против Путина».



До сих пор Госдепартамент США, за которым остается формальное решение, подчеркнуто осторожно комментировал тему признания России «террористическим» государством. Еще 27 апреля 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, выступая в Конгрессе: «У меня нет никаких сомнений в том, что россияне терроризируют украинский народ».

И все же пока Госдеп США так и не решился на такой шаг, объясняя свою позицию тем, что он требует тщательного анализа всех последствий. К примеру, спикер госдепартамента Нед Прайс весной пояснял журналистам, что Белый дом уже ввел против России те санкции, которые подразумевает признание РФ спонсором терроризма. «Мы собираемся рассмотреть все возможные варианты […], которые будут эффективны в привлечении России к ответственности — и если инструмент доступен и эффективен, мы без колебаний воспользуемся им», — прокомментировал Прайс вероятность признания РФ спонсором терроризма.

Politico предполагает, что промедление Госдепа США может быть связано и с тем, что масштаб торговли РФ с другими государствами мира намного больше, чем таких стран, как КНДР, Сирия, Куба и Иран — а значит, расширить санкции на многие секторы российской экономики будет сложнее.

Однако теперь, если резолюцию о России как спонсоре терроризма примут Сенат или Палата представителей США — или даже обе палаты Конгресса — Энтони Блинкен может «ощутить большее давление», чтобы принять сторону законодателей и все же включить Россию в этот список, прогнозирует издание

Аргументы за и против: поможет ли Украине такой шаг — мнения экспертов

Журнал Foreign Policy в своем недавнем материале проанализировал, почему гипотетическое решение о признании России спонсором терроризма имеет и волну скептических оценок.

«Официальные лица и эксперты США, знакомые с вопросом, рассказывают о дебатах в Совете национальной безопасности и Госдепе вокруг сути такого шага, при этом некоторые чиновники утверждают, что присвоение РФ статуса спонсора терроризма станет мощным сигналом поддержки Киеву, а другие утверждают, что оно не имеет большого практического значения, поскольку Россия уже столкнулась с одним из самых строгих санкционных режимов в мире», — пишет издание.

В числе последних — юрист Ингрид Вюрт, глава кафедры международного права в Юридической школе университета Вандербильта и эксперт консультативного комитета Госдепа США по международному публичному праву.

В недавней статье она указывает, что на практике включение РФ в список «террористических» стран имеет не так много смысла и будет скорее символическим, поскольку:



Россия и так не получает иностранной помощи от США;



уже действует запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения в РФ;

на Россию уже наложены значительные финансовые ограничения;

такой шаг может усложнить использование замороженных российских активов для будущей компенсации украинцам их потерь в войне ( поскольку теперь на компенсации за счет этих же активов смогут претендовать истцы внутриамериканских судебных исков за преступления России многих лет — включая события в Чечне, Сирии и т. д. );

поскольку теперь на компенсации за счет этих же активов смогут претендовать истцы внутриамериканских судебных исков за преступления России многих лет — включая события в Чечне, Сирии ); получить право на частные иски за совершенные Россией акты терроризма сможет получить лишь очень ограниченная группа истцов ( граждане США, американские военнослужащие и госслужащие) — к примеру, семьи граждан США, погибших в Украине от рук российских военных, или американские родственники убитых украинцев, но не украинские семьи.

С другой стороны, признание России спонсором терроризма имело бы значительный репутационный эффект, контраргументируют другие эксперты. Такой шаг усилил бы давление на Кремль и сделал бы любые отношения с Россией практически невозможными для американских граждан, пишет Politico. «Объявление России государством — спонсором терроризма имело бы большое значение, поскольку это всеобъемлющая мера, — пояснил изданию Эдвард Фишман, эксперт по санкциям аналитического центра Atlantic Council. — Это привносит риск в любые отношения с Россией». Он также добавил, что мандат Конгресса на присвоение РФ такого статуса сделал бы любые вторичные санкции против РФ «куда более эффективными».

Ответные угрозы России

Настоящую значимость признания РФ государством — спонсором терроризма во многом отражает реакция самой Москвы на такой вероятный шаг. Каждая новая волна дискуссий об этом решении провоцирует в Кремле яростные заявления.

«Очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении», — заявил 21 июля спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле «крайне негативно оценивают последствия такого шага».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова называла инициативу о признании РФ спонсором терроризма «мерой идиотического характера». Она заявляла что такие шаги «получат свое развитие» и «без ответа не останутся».



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