Посол США в НАТО разъяснила позицию Вашингтона о признании РФ страной-спонсором терроризма 29 ноября, 10:53 США не спешат признавать РФ страной-спонсором терроризма (Фото:Kevin Lanceplaine/Unsplash)

Посол США в НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне пока не считают полезным признание России страной-спонсоромтерроризма.

Об этом она сказала на брифинге перед началом заседания Североатлантического Альянса в Бухаресте, пишет Голос Америки.

Посол подчеркнула, что США выступают за дальнейшие ограничения для России посредством санкций и экспортных ограничений.

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«Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущение в Вашингтоне в том, что это действительно не нужно, и, на самом деле, может быть контрпордуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины», — пояснила она.

Смит добавила, что США сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных санкций. Администрация работает над тем, чтобы увеличивать давление на российского диктатора Владимира Путина и его правительство, «а также давить на экономику и фактически запрещать российской армии продвигаться и создавать новые способности в этой войне».

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. После этого войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.

США пока не спешат признавать Россию страной-спонсором терроризма. Еще в начале октября соответствующий законопроект внесли в Конгресс США, но документ пока не рассмотрен.



