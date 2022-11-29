Посол США в НАТО разъяснила позицию Вашингтона о признании РФ страной-спонсором терроризма
США не спешат признавать РФ страной-спонсором терроризма (Фото:Kevin Lanceplaine/Unsplash)
Посол США в НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне пока не считают полезным признание России страной-спонсоромтерроризма.
Об этом она сказала на брифинге перед началом заседания Североатлантического Альянса в Бухаресте, пишет Голос Америки.
Посол подчеркнула, что США выступают за дальнейшие ограничения для России посредством санкций и экспортных ограничений.
«Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущение в Вашингтоне в том, что это действительно не нужно, и, на самом деле, может быть контрпордуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины», — пояснила она.
Смит добавила, что США сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных санкций. Администрация работает над тем, чтобы увеличивать давление на российского диктатора Владимира Путина и его правительство, «а также давить на экономику и фактически запрещать российской армии продвигаться и создавать новые способности в этой войне».
РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.
23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. После этого войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.
Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.
США пока не спешат признавать Россию страной-спонсором терроризма. Еще в начале октября соответствующий законопроект внесли в Конгресс США, но документ пока не рассмотрен.