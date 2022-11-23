Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма — резолюция

23 ноября, 13:23
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23 ноября Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма (Фото:REUTERS/Yves Herman)

23 ноября Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В среду, 23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

Резолюцию поддержали 494 депутатов, 58 — против, 44 воздержались.

Документ носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.

Депутаты Европарламента заявили, что военные удары России по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и убежища, нарушают международное право.

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Европарламент призвал Совет ЕС включить в список лиц, групп и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность так называемую группу Вагнера и 141-й специальный моторизованный полк, известный как кадыровцы, а также другие финансируемые РФ вооруженные группы.

Кроме того, Европарламент призвал к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с РФ.

Также в документе призывают, чтобы контакты с российскими официальными представителями на всех уровнях были сведены к абсолютно необходимому минимуму.

Европарламент призвал закрыть и запретить аффилированные с Россией учреждения, в частности:

  • российские центры науки и культуры,
  • организации и ассоциации русской диаспоры, которые действуют под эгидой и под руководством российских дипломатических миссий и продвигают российскую государственную пропаганду в мире.

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13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

21 октября Парламентская ассамблея НАТО утвердила резолюцию, в которой призывает членов Альянса признать российский режим террористическим. В этой резолюции также содержатся ряд других важных призывов:

  • к созданию специального международного трибунала для расследования военных преступлений России,
  • увеличить поставки вооружения Украине,
  • разработать конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО
  • создать механизм взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.

https://www.youtube.com/watch?v=ozpS3FQatK8&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Терроризм Европарламент государство-спонсор терроризма

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