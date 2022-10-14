«Следующий шаг — трибунал». Как режим в России 46 стран признали террористическим и что дальше — интервью с главой украинской делегации в ПАСЕ 14 октября, 15:58 Эксклюзив НВ Мария Мезенцева, народная депутатка от Слуги народа и глава украинской делегации в ПАСЕ (Фото:Maria Mezentseva / Facebook)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 13 октября приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима Российской Федерации террористическим.

За принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом. ПАСЕ стала первой в мире международной организацией, назвавшей режим диктатора Владимира Путина террористическим.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение «мощным сигналом мирового сообщества».

В интервью Радио НВ Мария Мезенцева, народная депутатка от Слуги народа и глава украинской делегации в ПАСЕ рассказала, как принималось историческое решение и какими будут последствия для России.

— Среди журналистов возникла бурная дискуссия, говорят, что четкой формулировки объявить нынешний режим Российской Федерации террористическим в резолюции ПАСЕ нет. Читала объяснение, что это была поправка с голоса. Объясните, пожалуйста, за что же проголосовали в ПАСЕ?

— Это все неправда. Это не была поправка с голоса: я лично на компьютере набирала своими пальцами эту поправку и она была подана в систему. Поправка с голоса была совершенно на другую тему. То, что с голоса доформулировали и переставляли два слова, думаю, маленькая деталь, не влияющая на результат.

На самом деле, в марте, когда так называемый дипломатический Женский батальон выдвинулся, мы 4,5 дня ехали в Страсбург, нам говорили: «Слушайте, вряд ли вы добьетесь результата и исключите Россию. Это пытались сделать с лета 2019 года, когда Россию вернули в состав ПАСЕ и в ряды различных институтов Совета Европы». Накануне же мы были переисполнены уверенности.

Цикл текста [резолюции] (это такой же законопроект, который мы принимаем в Верховной Раде, только он действует для 46 стран — членов ПАСЕ) очень короткий: примерно 2,5 дня или 48 часов от старта написания до обсуждения в Комитете, прохождения поправок, дебатов в зале и уже утверждение самого текста и голосования.

— Вот он, турборежим!

— Для нас было приоритетным не просто посмотреть на актуальность текста, ведь в понедельник произошли массовые террористические атаки.

Я вам честно скажу: поддержка, которую оказывали делегаты, подходя к нам, — [невероятна]. Они даже не спрашивали, как наши дела, они не разрешали это себе. Они говорили так: «Мы уже переговорили с нашими министрами, представителями правительства, знаем, что готовится новая партия оружия». Представить это в марте, в апреле, в июне, чтобы делегаты ПАСЕ, занимающиеся правами человека, подходили и говорили со старта об оружии… [Кстати], оружие и противовоздушную оборону мы тоже «зашили» в текст [резолюции]. Раньше мы определяли это максимальной поддержкой для Украины, включающей военную поддержку, но теперь мы видим как институты, работающие в сфере прав человека, трансформируют себя. Конечно, мы не можем защитить никоим образом ни право на жизнь, ни право на образование, ни право вообще на что-либо, что записано в Европейской конвенции по правам человека, ни единую статью без безопасности и обороны. Совершенно адекватный коллективный подход.

Статус [террориста] четко прописан. Следует отметить, что мы выбирали между двумя понятиями: государство-террорист и террористический режим. Учитывая, что премию Вацлава Гавела за инакомыслие, свободу слова получил российский оппозиционер [Владимир] Кара-Мурза, который называл войну в Украине войной и был арестован, отравлен несколько раз… Так что и заключение людей, и депортация, и принудительная мобилизация, незаконная аннексия, попытки аннексировать территории; и так называемые «референдумы» — это вообще подпадает под террористическую политику. Это то, что изначально было в тексте. А потом мы это правкой переделали в террористический режим.

Эту правку подписали не украинцы, а все главы пяти политических сил ПАСЕ.

Я думаю, что [ПАСЕ] выходит в топ приоритетных организаций, являющихся указателем. Сейчас на нас будут смотреть и партнеры из Штатов и ООН.

В свою резолюцию мы добавили не только это. Мы говорим о новых механизмах обмена пленных. Уверена, все слышали заявление главы Офиса президента [Андрея] Ермака относительно достаточно критических требований к Международному [комитету] Красного Креста, с которым мы постоянно общаемся. Но вопрос невыполнения их мандата становится критическим и это стоит жизней людей. Сейчас мы вписали в резолюцию, чтобы ПАСЕ своими структурами и миссиями приобщалась к обмену пленных и освобождению из плена украинцев, в частности, из политического плена.

И не менее важным пунктом у нас оказался трибунал. Он упоминается не в первый раз. У меня очень хорошие новости: я приняла участие в заседании руководящих органов Совета Европы. Парламентская ассамблея является только одним из этих органов, есть еще Кабинет министров (это министры иностранных дел 46 стран) и есть Офис генеральной секретаря [Марии] Пейчинович-Бурич. Все они в один голос говорят, что нашей следующей важной задачей является обязательное создание трибунала.

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Мне очень приятно было с коллегами услышать, что на протяжении четырех дней выступлений абсолютно на разные темы все соглашаются, что никакого толерирования [самого жестокого] преступления — преступления агрессии — не должно быть. Да, у нас есть некоторые дискуссии по формату. Но у нас есть поддержка на всех ступенях. Конечно, я опять же возвращаюсь мыслями в март, когда некоторые послы говорили, что это невозможно.

— Что нам придется договариваться с новой властью, помним эту историю. А сейчас безумная поддержка от европейцев, от европарламентариев, от Парламентской ассамблеи Совета Европы. О голосовании скажу: 99 человек «За», «Против» — ноль, воздержался — один депутат. Результаты голосования красноречивы.

— Он голосовал против одной поправки. Я еще коллегам на политическом комитете сразу сказала: какой-то финт будет от него на голосовании. Думаю, еще немаловажную роль сыграло выступление президента Зеленского. Не всегда предполагают час вопросов и ответов, а президент уделил вдвое больше времени, чем планировал. Депутаты задавали ему вопросы, он сразу отвечал. Это было столь комфортно, человечно, как всегда, и очень искренняя атмосфера. Это наверняка способствовало принятию документа.

Я думаю, мы станем путеводной звездой по этому вопросу и для ООН, которая никак не определится и не может найти документ. Мы попросили их показать, на каких началах Россия присоединялась к ООН, особенно Совету безопасности. Россия в Совбезе ООН более 130 раз использовала право вето, блокируя все вопросы безопасности, которые в частности поднимали Украина и наши партнеры.

Для меня была очень интересна поправка о ПВО. Во вторник Германия уже предоставила одну из таких систем.

— Да, и Великобритания обещает теперь предоставить. Но будет ли эта поправка означать, что Франция и Италия согласятся поставлять современные системы ПВО в Украину?

— Совершенно не исключено. Я наблюдаю тенденцию, что не предоставлять такие системы уже становится немодным. Украина настолько трендовая, я просто удивляюсь словам, которые мы слышим. Коллеги в январе говорили, что Финляндия и Швеция никогда не станут членами НАТО и вообще расширение Альянса в ближайшие десятилетия не планируется. Динамика изменений международного ландшафта происходит настолько быстро, что мне кажется, нам иногда некогда спать.

Я не могу не отметить и культурную дипломатию — Харьковский театр оперы и балета, в который в марте попали российские ракеты. Он выехал для того, чтобы труппа могла продолжать концертную деятельность, распространять информацию о Харькове, Украине, этой войне. Искусство прикасается к нашему сердцу, душе, оно лечит. Нас всех эта война затрагивает во всяком случае.

— По сути, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей Россию государством-террористом. Это носит прикладной характер или резолюция все же декларативная?

— Я больше склоняюсь к первому варианту, потому что это уже прорабатывается нашими партнерами в разных редакциях.

Вы знаете, со страной-террористом никто вести переговоры не может, осуществлять экономическую, какие-либо другие виды деятельности. Для этого должна быть незаурядная смелость. Я уверена, что партнеры могут быть такими же смелыми, как и наши ВСУ, и каждый, кто сегодня приближает нашу победу. Поэтому мы оставляем этот пас…

Кто-то первый должен был начать. Никто не думал, что это будет ПАСЕ. О ПАСЕ думали в последнюю очередь. Мы решили быть смелыми и хотя бы попробовать. Я была удивлена, что это было акцептировано с самого начала.

Отдельно хочу еще отметить зерновое соглашение (и это значится в резолюции, мы знаем, что оно должно быть обновлена). Уже сегодня последовала реакция России на предложение в нашей резолюции исключать их из ООН: они угрожают сейчас непродолжением зернового соглашения и блокированием самого процесса.

Поэтому мы призываем партнеров продолжать давить на Россию.

И для меня вырисовывается, как вывод этой парламентской сессии ПАСЕ, очень интересная картина: Россия будет пытаться продолжать действовать разными общественными организациями, представляющими так называемых хороших русских, которые не поддерживают Путина и здесь находятся. Мы уже столкнулись с определенными агентурными сетями. И это наталкивает нас на понимание того, что Россия будет пытаться через мягкую дипломатию заходить в структуры разных органов, проводить мероприятия, брать интервью даже у нас и продвигать свою адженду так называемого «мира и установления диалога».

То есть Россия сделает все для того, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Но, как отметил вчера президент Зеленский, со страной, которая уже со вчерашнего дня имеет статус страны с террористическим режимом, утвержденный 46 партнерами, никаких переговоров вестись не может. Когда мы предлагали диалог России, они не были готовы. Сейчас к этому диалогу не готовы ни мы, ни партнеры.

— Одним из серьезных рычагов влияния со стороны Российской Федерации и давления на мировое сообщество является ядерный вопрос. Этим очень спекулирует Путин. ПАСЕ имеет свои способы влияния на Путина в этом вопросе? Что может сделать?

— Наша коллега Юлия Овчинникова присоединилась к специальной группе, занимающейся вопросами экоцида. Геноцид — это террористические атаки, которые осуществляет Россия против мирного, гражданского населения из-за бессилия своей армии и неспособности противостоять ВСУ.

Здесь мы наблюдаем. В резолюции эти вопросы тоже очерчены. Вопросы сотрудничества с МАГАТЭ. Мы знаем, что миссия планирует снова посетить Запорожскую область и крупнейшую атомную станцию Европы. Мы также записали в резолюции, что Россия осуществляет политику ядерного шантажа. Наша цель была привлечь партнеров к процессу, вспомнив их и показав, как критическая инфраструктура была намеренно [атакована] на протяжении всех месяцев полномасштабной агрессии, но особенно в понедельник и вторник (10−11 октября — ред.). Это удивляет наших партнеров. Они не могут понять, как столица или Харьковская область или Запорожская, Львов сидели без света.

Мы понимаем сейчас, что наши гуманитарные потребности будут немного видоизменены по павербанкам, фонарикам, спальникам, радиаторам, генераторам. Потому именно это мы просим также и от партнеров. Для нас важно то, что эта группа по экоциду будет работать и дальше. Важно, что представительница Украины в нее вошла.