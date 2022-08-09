Украина в конце года может получить четкие временные рамки для вступления в Евросоюз — Стефанишина

9 августа, 20:58
Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина уже в конце года может потребовать от Европейской комиссии определить временные рамки для вступления в Евросоюз.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

«Чтобы полностью выполнить Соглашение об ассоциации, нам нужно имплементировать 107 директив и регламентов ЕС. На сегодня 99% из этих актов у нас готовы. Около 70% уже на рассмотрении парламента», — отметила она.

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По ее словам, со следующей недели Кабинет министров начнет принимать все остальные акты.

«До конца года мы планируем завершить, насколько это возможно, выполнение Соглашения об ассоциации в части соответствия европейским стандартам и потребуем, чтобы Еврокомиссия оценила этот прогресс и определила временные рамки и дорожную карту для начала переговоров о членстве в ЕС», — подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что прогресс в предыдущие годы и сейчас позволяет Украине с начала сентября запустить таможенный безвиз и рассчитывать на подписание соглашения о промышленном безвизе в 2023 году.

28 июля президент Владимир Зеленский сказал, что Украина сделает все для начала переговоров о членстве в Евросоюзе как можно быстрее.

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Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

1 июля президент, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Евроинтеграция Ольга Стефанишина

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