Евросоюз предоставил статус кандидата Украине 23 июня, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Украинцы перед зданием Евросовета в Брюсселе, 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Эту информацию подтвердил глава Евсросовета Шарль Мишель. Он написал в Twitter поздравления для Украины на украинском языке:

«Исторический момент! Сегодня — веховый шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду, а такде народы Украины и Молдовы. Наше будущее — вместе!».

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Мишель также сообщил, что Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата после решения «насущных приоритетных задач».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украине, Грузии и Молдове необходимо работать, чтобы перейти к следующему этапу процесса, и выразила уверенность, что этот путь будет быстрым.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter написал, что приветствует решение лидеров ЕС.

«Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелюю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины — в ЕС», — подчеркнул он.

Президент Молдовы Майя Санду также назвала 23 июня историческим днем для своей нации и подчеркнула, что решение ЕС — «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы».

В МИД Украины подчеркнули, что Украина безотлагательно начинает подготовку к интеграции в европейские структуры и членству в ЕС. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель записали совместное обращение, в котором приветствовали историческое решение.

Ранее 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.



17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата приближает ее победу в войне, развязанной Россией.



Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.



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