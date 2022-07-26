Евросоюз положительно оценил выполнение Украиной Соглашения об ассоциации

26 июля, 18:59
Евросоюз отметил прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз отметил прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз во вторник, 26 июля, опубликовал ежегодный отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации в период с момента публикации последнего отчета 1 декабря 2020 года до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина предприняла важные шаги по имплементации соглашения, «несмотря на вызовы, в том числе исходящие от России», а проведенные реформы «позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу отношений с ЕС».

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В Еврокомиссии перечислили основные выводы, указанные в отчете:

  • в сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько позитивных изменений. Были приняты ключевые законы, направленные на реформирование Высшего совета правосудия и восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также закон о НАБУ, который устанавливает необходимую правовую базу для работы органа, и закон о защите обличителей коррупции. Вопрос с реформой Конституционного суда до сих пор не решен, не закончен процесс отбора нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  • правительство Украины приняло новую стратегию реформирования государственного управления в соответствии с европейскими стандартами и принципами Организации экономического сотрудничества и развития, а также восстановило принятие на госслужбу на основании заслуг;
  • вмешательство правительства Украины в управление НАК Нафтогаз вызвало обеспокоенность по поводу эффективности реформы корпоративного управления госпредприятиями;
  • финансовый сектор Украины оставался с профицитом, несмотря на пандемию COVID-19, но события в Нацбанке вызвали обеспокоенность по поводу независимости банка и системы банковского мониторинга;
  • рынок электроэнергии в Украине продолжал функционировать с некоторыми признаками деформации и рыночных манипуляций. Главным приоритетом было подключение к континентально-европейской энергосистеме, которое состоялось 16 марта 2022 года;
  • в сфере экологических реформ в 2021 году был достигнут незначительный прогресс, но Украина приняла и представила свой вклад в Парижское соглашение и приняла Стратегию адаптации к изменениям климата, начался диалог Украины и ЕС по поводу «зеленой» трансформации нашей страны и Европейского зеленого курса;
  • Украина продолжает добиваться значительных успехов в области цифровой трансформации и приняла закон о регулировании в сферах телекоммуникаций — важный шаг для приведения законодательства в соответствие с нормативно-правовой базой стран ЕС.
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Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

Украина сейчас может прямо говорить европейцам, что о них думает – Елена Снигир

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

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