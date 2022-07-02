«Рекордные сроки». Украина рассчитывает стать членом ЕС в течение пяти лет — Стефанишина 2 июля, 22:39 Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.



Об этом она сказала в эфире Украинского радио.

Отвечая на вопрос относительно прогнозов, когда Украина станет членом ЕС, Стефанишина заявила, что они «достаточно амбициозные».

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«Я не хочу говорить о конкретных датах, ведь они зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Они зависят от того, что каждая страна ЕС, которая председательствует, например, сейчас Чехия, хочет получить свои дивиденды от членства Украины. Поэтому это растягивается», — рассказала она.

По словам вице-премьера, Украина не будет медлить с выполнением домашней работы и «не допустит затягивания процесса расширения». По ее прогнозам, страна сможет перейти к переговорам и политически присоединиться к Евросоюзу «в рекордные сроки».

«Это до десятка лет, до пятилетки», — заявила Стефанишина.



1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

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