Исторический шаг, но не без рисков. Западные СМИ — о том, как Украина стала кандидатом в члены ЕС, и как дальше будут разворачиваться события 24 июня, 14:29 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Евродепутаты и представители Украины развернули украинский флаг перед Европарламентом в Брюсселе. 23 июня 2022 года (Фото:Yves Herman / REUTERS)

Иностранная пресса анализирует, что означает предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины, Европы и России, а также, какие проблемы с расширением уже сегодня имеет объединение.

Лидеры 27 стран Европейского Союза на саммите в четверг, 23 июня, поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС и признали европейскую перспективу Грузии. В соответствующем решении Европейский совет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены ».

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Иностранная пресса бурно отреагировала на начало новой вехи в развитии Евросоюза. В частности, американское издание Politico назвало принятое решение «историческим шагом в сторону наибольшего расширения состава ЕС почти за два десятилетия». А то, что Украина — государство в состоянии войны и с частично оккупированной российскими войсками территорией — получила статус кандидата, издание признало с одной стороны «немалым риском для ЕС» как международного мирного проекта, а с другой — «резким отвержением попытки Кремля воссоздать советскую сферу влияния».

«Статус кандидата для Украины и Республики Молдова является вехой европейской интеграции, — цитирует Politico Антона Гофрейтера, главу комитета немецкого Бундестага по европейским делам. — Решение в пользу статуса кандидата — далеко не победа над Путиным, но это победа для всех нас».

Оно разозлит Россию, которая пытается навязать свою волю Украине, добавляют журналисты информационного агентства Reuters . И напоминают о недавно поданных Швецией и Финляндией заявках на вступление в НАТО, что в совокупности указывает: военные действия Кремля ударили по его геополитическим целям.

И хотя, по прогнозам дипломатов, Украине понадобится десятилетие или более, чтобы соответствовать критериям вступления в ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение, что Украина и Молдова будут внедрять необходимые реформы максимально быстро.

По подсчетам аналитического центра UK in a Changing Europe, присоединение кандидатов к ЕС занимает в среднем 4 года и 10 месяцев, но кроме этого долгого и сложного процесса есть и политические факторы, которые могут помешать европейской мечте Украины, отмечает американская медиа-компания CNN.

Не каждая страна-член Евросоюза восхищается перспективой интеграции Украины. Так, Франция, Германия и Венгрия были достаточно осторожны в своей поддержке. Причины колебаний европейских стран разнятся от беспокойства по поводу коррупции в Украине до опасений, что ее присоединение может сместить властный баланс в блоке с запада на восток. Существует также опаска относительно части бюджета ЕС, которую может поглотить Киев. Поэтому вполне вероятно, что на каждом этапе украинской евроинтеграции один или несколько членов ЕС будут препятствовать, чтобы получить для себя уступку по поводу чего-то другого — например, по выделению европейских средств.

Так что долгий путь Украины в ЕС только начался, заключает издание. Статус кандидата является моральной победой и посылает громкий сигнал России, однако реальность такова, что теперь Украина должна провести реформы. Сделать это было довольно сложно в мирные времена, а во время вражеского вторжения — и подавно.

Среди обозначенных Европейской комиссией семи шагов, которые Украина должна выполнить для запуска переговоров о вступлении в ЕС, — принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора добропорядочных и квалифицированных судей, ограничение влияния олигархов и улучшения в сфере расследований, судебного преследования и осуждения за коррупцию. При этом, по мнению обозревателей, некоторые из реформ можно будет реализовать лишь после прекращения огня, отмечает американская газета The Washington Post .

Издание признает: получение Украиной кандидатского статуса является символической победой для Киева, который противостоит российской агрессии, и еще одним признаком того, как эта война меняет мир. Некоторые лидеры, дипломаты и чиновники выразили удивление тем, что странам-членам таки удалось достичь консенсуса относительно заявок Украины, Молдовы и Грузии. А один из европейских чиновников также подчеркнул: за последние две недели лидеры объединения продвинулись в вопросах расширения больше, чем за последние 25 лет.

Впрочем, беспокойство по поводу расширения ЕС все же остаются. В проекте выводов саммита, полученных The Washington Post, говорится, что членство Украины может зависеть от способности блока интегрировать новых членов. Некоторые опасаются, что принятие большого нового государства, которое является пятым по количеству населения и наиболее бедным в выборке с действующими членами ЕС, усложнит принятие решений в блоке. Так что перед любым расширением этот процесс должен быть капитально реформирован, считают они.

О серьезных изменениях перед принятием новых членов — и даже возможном пересмотре норм Договора о ЕС — заявляли лидеры Германии, Франции и Италии, напоминает американская газета The Wall Street Journal . Впрочем, предыдущие попытки реформировать правила объединения тянулись годами и терпели неудачи из-за оппозиции граждан разных стран, высказанной в рамках референдумов.

Еще одна проблема ЕС, о которой напомнил нынешний саммит, — реализация давних планов расширения. В частности, 23 июня европейские лидеры так и не согласовали старт переговоров о вступлении в объединение для Северной Македонии и Албании, которые получили статус кандидатов еще в 2005 году. Болгария блокирует этот шаг из-за исторических разногласий с Северной Македонией.

Европейские чиновники признают, что неспособность продвинуться дальше в вопросе вступления балканских стран ставит на карту доверие к блоку и подрывает способность вступления стимулировать экономические и политические реформы в странах-кандидатах, пишет издание. При этом среди самых оптимистичных прогнозов по дате старта переговоров с Украиной дипломаты называют 2024 год.

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