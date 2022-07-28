Украина сделает все, чтобы начать переговоры о членстве в ЕС как можно быстрее — Зеленский 28 июля, 16:43 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в День государственности в четверг, 28 июля, сказал, что Украина сделает все для начала переговоров о членстве в Евросоюзе как можно быстрее.

На заседании парламента присутствовали президент Литвы Гитанас Науседа и (дистанционно) глава Европарламента Роберта Мецола.

«Мы подали заявку на вступление в Евросоюз и получили кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни у одного другого государства… С такой же скоростью мы должны прийти к началу переговоров по членству Украины в ЕС… Это фактически общая задача для нас, для вас, уважаемые депутаты, для правительства нашего государства, и это соответствует нашей новой реальности», — заявил глава государства.



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Зеленский подчеркнул, что Украина сделает для этого все необходимое и синхронизирует законодательство с правом Евросоюза. Он напомнил, что в стране уже сформирован план имплементации всех регламентов и директив ЕС, и сказал, что процесс евроинтеграции переведен из сферы внешней в сферу внутренней политики.

Президент также объявил, что в Украине будет создан Колледж Европы — правительство подписало соответствующий меморандум с Колледжем Европы в Натолине. В одном из украинских вузов появится факультет европейской интеграции, а затем на его основе — Колледж Европы в рамках Президентского университета.

28 июля 2022 Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

1 июля президент, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

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