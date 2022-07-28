Украина сделает все, чтобы начать переговоры о членстве в ЕС как можно быстрее — Зеленский

28 июля, 16:43
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в День государственности в четверг, 28 июля, сказал, что Украина сделает все для начала переговоров о членстве в Евросоюзе как можно быстрее.

На заседании парламента присутствовали президент Литвы Гитанас Науседа и (дистанционно) глава Европарламента Роберта Мецола.

«Мы подали заявку на вступление в Евросоюз и получили кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни у одного другого государства… С такой же скоростью мы должны прийти к началу переговоров по членству Украины в ЕС… Это фактически общая задача для нас, для вас, уважаемые депутаты, для правительства нашего государства, и это соответствует нашей новой реальности», — заявил глава государства.

Видео дня
Читайте также:
Ментальные братья Путина. Чем в XII веке Московщина отличалась от Киевщины и как правильно называть Россию — интервью с историком
Читайте также:

Евродепутаты и представители Украины развернули украинский флаг перед Европарламентом в Брюсселе. 23 июня 2022 года (Фото:Yves Herman / REUTERS) Исторический шаг, но не без рисков. Западные СМИ — о том, как Украина стала кандидатом в члены ЕС, и как дальше будут разворачиваться события

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает для этого все необходимое и синхронизирует законодательство с правом Евросоюза. Он напомнил, что в стране уже сформирован план имплементации всех регламентов и директив ЕС, и сказал, что процесс евроинтеграции переведен из сферы внешней в сферу внутренней политики.

Президент также объявил, что в Украине будет создан Колледж Европы — правительство подписало соответствующий меморандум с Колледжем Европы в Натолине. В одном из украинских вузов появится факультет европейской интеграции, а затем на его основе — Колледж Европы в рамках Президентского университета.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/467863585167608

28 июля 2022 Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

1 июля президент, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

https://www.youtube.com/embed/QlXjGImxn-E
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Верховная Рада Украина-ЕС Евроинтеграция Владимир Зеленский

Эксклюзивы НВ

На фото — Вальдемарас Сарапинас, чрезвычайный и полномочный Посол Литвы в Украине (Фото:Посольство Литовской Республики в Украине)
«Мы не наивны» /
Посол Литвы о вероятности нападения России на его страну и об оружии для «милейшего друга» — Украины
28 июля, 10:15
События
Лондонский молочник разносит заказ с утра после очередного ночного налета немецкой авиации на британскую столицу. Октябрь 1940 года. (Фото:CBW / Alamy via Reuters)
Никто даже не взглянул в небо /
В 1940-м уже через месяц после начала воздушных атак на Лондон его жители мало с ними считались
28 июля, 09:23
Страны
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Тысячи американцев и 800 корейцев /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
28 июля, 07:50
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X