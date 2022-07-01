«Должны готовиться к переговорам». Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали совместное заявление о пути к полноправному членству в ЕС 1 июля, 12:34 Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали заявление о консолидации усилий на пути к членству в ЕС (Фото:ОПУ)

В пятницу, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

Документ был подписан на заседании украинского парламента перед выступлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноправного членства в Европейском Союзе», — отметил украинский президента.

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Зеленский подчеркнул, что Украина должна быстро пройти путь от получения статуса кандидата до полноправного членства.

«Наш путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолевать этот путь быстро. По возможности это зависит от нас. Сделать нашу часть работы идеально, чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе так же быстро, так же консолидированно принять для нас еще одно историческое решение», — отметил он.

Президент также заявил, что все госслужащие должны воспринимать свою обязанность работать ради европейского выбора как борьбу за государство, борьбу за Украину.

«Мы должны готовить государство к началу переговоров о членстве так же интенсивно и столь же ответственно, как готовили решение о кандидатстве», — добавил он.

Зеленский отметил, что многие решения также будут зависеть именно от Верховной Рады Украины, от каждого из депутатов.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС реализовано уже на 63%, и 37% остаются задачами для всех нас, для нашего государства. Но вам предстоит еще разработать, защитить перед коллегами и принять десятки важных законопроектов. Это тоже будет непросто. Однако этому нет альтернативы». — резюмировал президент.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в заключениях по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

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